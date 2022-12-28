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"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа, заявил Миллер - РИА Новости, 28.12.2022
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"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа, заявил Миллер
"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа, заявил Миллер - РИА Новости, 28.12.2022
"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа, заявил Миллер
"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа, выполнит все обязательства по поставкам на внутренний и внешний рынки, заявил глава компании... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:54
2022-12-28T16:55
экономика
алексей миллер
газпром
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа, выполнит все обязательства по поставкам на внутренний и внешний рынки, заявил глава компании Алексей Миллер. "Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа. Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт", - сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании. В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.
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экономика, алексей миллер, газпром, россия
Экономика, Алексей Миллер, Газпром, Россия
16:54 28.12.2022 (обновлено: 16:55 28.12.2022)
 
"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа, заявил Миллер

Глава "Газпрома" Миллер: компания в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудники "Газпрома"
Сотрудники Газпрома - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники "Газпрома". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа, выполнит все обязательства по поставкам на внутренний и внешний рынки, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа. Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт", - сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 13:03Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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ЭкономикаАлексей МиллерГазпромРоссия
 
 
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