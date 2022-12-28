https://ria.ru/20221228/gaz-1841970607.html

"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа, заявил Миллер

"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа, заявил Миллер - РИА Новости, 28.12.2022

"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубов газа, заявил Миллер

"Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа, выполнит все обязательства по поставкам на внутренний и внешний рынки, заявил глава компании... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:54

2022-12-28T16:54

2022-12-28T16:55

экономика

алексей миллер

газпром

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа, выполнит все обязательства по поставкам на внутренний и внешний рынки, заявил глава компании Алексей Миллер. "Газпром" в 2022 году добудет 412,6 миллиарда кубометров газа. Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт", - сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании. В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.

https://ria.ru/20221225/potolok-1841200114.html

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экономика, алексей миллер, газпром, россия