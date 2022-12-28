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СМИ: французский депутат пожаловался на нечестный газовый договор с ФРГ - РИА Новости, 28.12.2022
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СМИ: французский депутат пожаловался на нечестный газовый договор с ФРГ
СМИ: французский депутат пожаловался на нечестный газовый договор с ФРГ - РИА Новости, 28.12.2022
СМИ: французский депутат пожаловался на нечестный газовый договор с ФРГ
Новое газовое соглашение, заключенное Берлином и Парижем, невыгодно для Франции, заявил депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Филипп Танги в обращении... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:59
2022-12-28T11:16
цены на нефть
владимир путин
франция
россия
берлин (город)
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новое газовое соглашение, заключенное Берлином и Парижем, невыгодно для Франции, заявил депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Филипп Танги в обращении к министру энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше, на которое ссылается "Лента.ру".По словам депутата, договор о солидарности в энергетической сфере призван компенсировать снижение поставок энергоносителей из России. В соответствии с ним Франция обязуется поставлять в Германию газ в объеме от 31 до 100 гигаватт-часов в сутки, а Берлин будет взамен предоставлять электроэнергию."Данное соглашение свидетельствует об утрате Францией энергетического суверенитета", — заявил Танги, потребовав сделать этот "беспрецедентный энергетический договор максимально прозрачным".В письме к министру депутат выразил обеспокоенность тем, что Франция будет вынуждена продавать в Германию газ, который купила у США по "очень высокой цене".На прошлой неделе страны Евросоюза договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Механизм коррекции рынка будет запускаться, если цена месячного фьючерса по TTF будет выше 180 евро за мегаватт-час (около двух тысяч долларов за тысячу кубов) в течение трех дней. Применять механизм планируется с 15 февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Предполагается, что это оградит европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на топливо.Президент Владимир Путин, комментируя эти инициативы Запада, не раз подчеркивал, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, со своей стороны, отмечал, что Россия не приемлет каких-либо потолков цен и никогда не согласится на такое уничтожение рыночного процесса ценообразования.
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
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франция
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цены на нефть, владимир путин, франция, россия, берлин (город), санкции в отношении россии, политика
Цены на нефть, Владимир Путин, Франция, Россия, Берлин (город), Санкции в отношении России, Политика
09:59 28.12.2022 (обновлено: 11:16 28.12.2022)
 
СМИ: французский депутат пожаловался на нечестный газовый договор с ФРГ

Французский депутат Танги пожаловался на нечестный энергетический договор с ФРГ

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новое газовое соглашение, заключенное Берлином и Парижем, невыгодно для Франции, заявил депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Филипп Танги в обращении к министру энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше, на которое ссылается "Лента.ру".
По словам депутата, договор о солидарности в энергетической сфере призван компенсировать снижение поставок энергоносителей из России. В соответствии с ним Франция обязуется поставлять в Германию газ в объеме от 31 до 100 гигаватт-часов в сутки, а Берлин будет взамен предоставлять электроэнергию.
"Данное соглашение свидетельствует об утрате Францией энергетического суверенитета", — заявил Танги, потребовав сделать этот "беспрецедентный энергетический договор максимально прозрачным".
В письме к министру депутат выразил обеспокоенность тем, что Франция будет вынуждена продавать в Германию газ, который купила у США по "очень высокой цене".
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 08:00
Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ

"Эти меры усилили газовую взаимосвязь с соседкой по Рейну, однако Берлин официально не взял на себя никаких обязательств на случай отсутствия поставок электричества во Францию. Нашей газовой системе предстоит пережить суровую зиму. Франция должна полагаться на разумное управление запасами газа, находящимися в ее распоряжении", — утверждает Танги.

На прошлой неделе страны Евросоюза договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Механизм коррекции рынка будет запускаться, если цена месячного фьючерса по TTF будет выше 180 евро за мегаватт-час (около двух тысяч долларов за тысячу кубов) в течение трех дней. Применять механизм планируется с 15 февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Предполагается, что это оградит европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на топливо.
Президент Владимир Путин, комментируя эти инициативы Запада, не раз подчеркивал, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, со своей стороны, отмечал, что Россия не приемлет каких-либо потолков цен и никогда не согласится на такое уничтожение рыночного процесса ценообразования.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 13:03Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Для России неприемлемы потолки цен на газ и нефть, заявили в Кремле
 
Цены на нефтьВладимир ПутинФранцияРоссияБерлин (город)Санкции в отношении РоссииПолитика
 
 
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