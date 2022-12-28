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В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/gaubitsy-1841912532.html
В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк
В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк - РИА Новости, 28.12.2022
В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк
Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:29
2022-12-28T15:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецк
вооруженные силы украины
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, сообщили в Министерстве обороны.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Соединенные Штаты поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221226/donetsk-1841388789.html
донецкая народная республика
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донецк
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донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, нато, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, НАТО, Красногоровка
14:29 28.12.2022 (обновлено: 15:53 28.12.2022)
 
В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк

Минобороны заявило о ликвидации ВС России артиллерийских систем М777 и гаубицы FH-70 в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Поврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, сообщили в Министерстве обороны.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — говорится в заявлении.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Соединенные Штаты поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Минобороны: уничтожена артиллерийская система M777, из которой обстреливали Донецк
26 декабря, 13:41Специальная военная операция на Украине
ВС России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинНАТОКрасногоровка
 
 
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