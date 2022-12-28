14:29 28.12.2022 (обновлено: 15:53 28.12.2022)
В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк
Минобороны заявило о ликвидации ВС России артиллерийских систем М777 и гаубицы FH-70 в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, сообщили в Министерстве обороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — говорится в заявлении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Соединенные Штаты поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.