https://ria.ru/20221228/gaubitsy-1841912532.html

В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк

В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк - РИА Новости, 28.12.2022

В ДНР уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк

Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:29

2022-12-28T14:29

2022-12-28T15:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

донецк

вооруженные силы украины

безопасность

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592550_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_646078b133e88b7ec443c151e317f0c0.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, сообщили в Министерстве обороны.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Соединенные Штаты поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221226/donetsk-1841388789.html

донецкая народная республика

россия

донецк

украина

красногоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин, нато, красногоровка