https://ria.ru/20221228/dtp-1841910534.html

В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие

В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 28.12.2022

В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие

Пять машин столкнулись на трассе в подмосковном Воскресенске, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:22

2022-12-28T14:22

2022-12-28T14:22

происшествия

московская область (подмосковье)

воскресенск

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пять машин столкнулись на трассе в подмосковном Воскресенске, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. По данным полиции, авария произошла примерно в 10.05 на 247-м километре трассы А-108 (городской округ Воскресенск). Предварительно, водитель грузовика "МАЗ" 1961 года рождения выехал на встречку и столкнулся с четырьмя машинами. "В результате ДТП два человека погибли и трое получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск