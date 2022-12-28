https://ria.ru/20221228/dtp-1841910534.html
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 28.12.2022
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие
Пять машин столкнулись на трассе в подмосковном Воскресенске, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:22
2022-12-28T14:22
2022-12-28T14:22
происшествия
московская область (подмосковье)
воскресенск
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пять машин столкнулись на трассе в подмосковном Воскресенске, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. По данным полиции, авария произошла примерно в 10.05 на 247-м километре трассы А-108 (городской округ Воскресенск). Предварительно, водитель грузовика "МАЗ" 1961 года рождения выехал на встречку и столкнулся с четырьмя машинами. "В результате ДТП два человека погибли и трое получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
московская область (подмосковье)
воскресенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Воскресенск
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие
Два человека погибли и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Воскресенске