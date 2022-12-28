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В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 28.12.2022
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В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 28.12.2022
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие
Пять машин столкнулись на трассе в подмосковном Воскресенске, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:22
2022-12-28T14:22
происшествия
московская область (подмосковье)
воскресенск
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пять машин столкнулись на трассе в подмосковном Воскресенске, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. По данным полиции, авария произошла примерно в 10.05 на 247-м километре трассы А-108 (городской округ Воскресенск). Предварительно, водитель грузовика "МАЗ" 1961 года рождения выехал на встречку и столкнулся с четырьмя машинами. "В результате ДТП два человека погибли и трое получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Воскресенск
14:22 28.12.2022
 
В Подмосковье столкнулись пять машин, есть погибшие

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Воскресенске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пять машин столкнулись на трассе в подмосковном Воскресенске, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
По данным полиции, авария произошла примерно в 10.05 на 247-м километре трассы А-108 (городской округ Воскресенск). Предварительно, водитель грузовика "МАЗ" 1961 года рождения выехал на встречку и столкнулся с четырьмя машинами.
"В результате ДТП два человека погибли и трое получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Воскресенск
 
 
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