https://ria.ru/20221228/donetsk-1842043132.html
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 28.12.2022
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:50
2022-12-28T20:50
2022-12-28T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Украина
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина