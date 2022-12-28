https://ria.ru/20221228/donetsk-1842043132.html

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 28.12.2022

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:50

2022-12-28T20:50

2022-12-28T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

украина

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, куйбышевский район, украина