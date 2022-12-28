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Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/donetsk-1842043132.html
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 28.12.2022
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:50
2022-12-28T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
украина
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, донецк, куйбышевский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Украина
20:50 28.12.2022
 
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, в ходе которого по городу было выпущено 16 ракет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районУкраина
 
 
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