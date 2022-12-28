15:45 28.12.2022 (обновлено: 15:54 28.12.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ Донецка
Осколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 15.23 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 15.28 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - 13 снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Ясиноватой - семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.