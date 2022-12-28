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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/donbass-1841942140.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:45
2022-12-28T15:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 15.23 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 15.28 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - 13 снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Ясиноватой - семь снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:45 28.12.2022 (обновлено: 15:54 28.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ Донецка
Осколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 15.23 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 15.28 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - 13 снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Ясиноватой - семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 декабря, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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