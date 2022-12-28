https://ria.ru/20221228/donbass-1841942140.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:45

2022-12-28T15:45

2022-12-28T15:54

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Горловке 28 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.33 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 15.23 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 15.28 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - 13 снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.30 мск по Ясиноватой - семь снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины