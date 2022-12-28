https://ria.ru/20221228/deputat-1841798417.html

Немцы поставили на место депутата, потребовавшую танки для Киева

Немцы поставили на место депутата, потребовавшую танки для Киева - РИА Новости, 28.12.2022

Немцы поставили на место депутата, потребовавшую танки для Киева

Читатели немецкого портала BR24 отреагировали на выступление главы оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, потребовавшей поставить Украине... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T07:06

2022-12-28T07:06

2022-12-28T09:53

в мире

олаф шольц

украина

германия

нато

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели немецкого портала BR24 отреагировали на выступление главы оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, потребовавшей поставить Украине тяжелое вооружение.В частности, Штрак-Циммерман раскритиковала политику канцлера Олафа Шольца и призвала немедленно передать Киеву танки. По ее словам, она "устала от оправданий" канцлера по поводу причин, по которым Берлин не может это сделать.Читатели BR24 резко ответили на слова Штрак-Циммерман."Я очень рад, что наш канцлер действует так осторожно. Это может показаться нерешительным, но у нас, немцев, нет абсолютно никаких причин действовать опрометчиво <…> Требования, выдвинутые госпожой Штрак-Циммерман публично в прессе, я нахожу возмутительными и не помогающими делу. Это чистое самовыражение", — заявил Neuhauser."В прошлом Германия всегда была крупным дипломатическим посредником во всевозможных кризисах в мире. Я совсем не могу понять, что за разжигатели войны (к сожалению, вынужден назвать их так резко) сидят сейчас в нашем правительстве, которые только и требуют поставить еще больше оружия в зону боевых действий", — добавил Observer15."Хотелось бы знать, какие лоббисты военной промышленности ошиваются рядом с ней", — задался вопросом Schneekristall."Госпожа Штрак-Циммерман должна быть лишена неприкосновенности и заключена в одиночную камеру, прежде чем она нанесет еще больший ущерб своими словами", — потребовал AntiBellizist."У каждого настоящего пацифиста при словах Штрак-Циммерман точно встают дыбом все волосы на затылке. Моя бабушка всегда говорила после Второй мировой войны: если бы в то время у власти были женщины, то этого бы не произошло. К сожалению, нынешнее развитие событий показывает, что моя бабушка была не права", — заключил Gogolo.Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации. По словам Шольца, Германия и так поддерживает киевский режим, насколько это возможно, но не планирует передавать танки, чтобы не допустить прямого противостояния НАТО с Россией и чтобы не действовать в одиночку.

https://ria.ru/20221222/tanki-1840693311.html

https://ria.ru/20221227/germaniya-1841755384.html

украина

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в мире, олаф шольц, украина, германия, нато