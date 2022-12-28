https://ria.ru/20221228/bolsonaru-1842040093.html

СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии

СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии

Готовится визит в США пока еще действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, который не намерен участвовать в инаугурации нового главы государства Луиса... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:24

2022-12-28T20:24

2022-12-28T20:24

в мире

жаир болсонару

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек - РИА Новости. Готовится визит в США пока еще действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, который не намерен участвовать в инаугурации нового главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает издание O Globo. "Утром в среду президентский самолёт вылетел в направлении Орландо - это один из городов, куда может отправиться Болсонару. Этот самолёт обычно используется для подготовки визитов президента и обычно отправляется за несколько дней до путешествия", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в официальном бюллетене властей было опубликовано разрешение на поездку сотрудника безопасности в Майами для работы с семьей Болсонару. По данным издания, сотрудник должен сопровождать первую леди страны - Мишель Болсонару. Ранее бразильский портал UOL сообщил, что уходящий президент Бразилии не будет участвовать в инаугурации своего соперника по прошедшим в уходящем году выборам и нового главы государства. Сообщалось, что вместо того, чтобы, согласно протоколу, передать Луле да Силве знаки президентской власти во время официальной церемонии, Болсонару отправится отдыхать в США - предположительно, он проведет некоторое время в комплексе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу.

https://ria.ru/20221215/sud-1838857225.html

https://ria.ru/20221220/putin-1840074237.html

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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, сша, бразилия, орландо