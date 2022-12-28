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СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии - РИА Новости, 28.12.2022
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СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии
СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии - РИА Новости, 28.12.2022
СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии
Готовится визит в США пока еще действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, который не намерен участвовать в инаугурации нового главы государства Луиса... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:24
2022-12-28T20:24
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
сша
бразилия
орландо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек - РИА Новости. Готовится визит в США пока еще действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, который не намерен участвовать в инаугурации нового главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает издание O Globo. "Утром в среду президентский самолёт вылетел в направлении Орландо - это один из городов, куда может отправиться Болсонару. Этот самолёт обычно используется для подготовки визитов президента и обычно отправляется за несколько дней до путешествия", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в официальном бюллетене властей было опубликовано разрешение на поездку сотрудника безопасности в Майами для работы с семьей Болсонару. По данным издания, сотрудник должен сопровождать первую леди страны - Мишель Болсонару. Ранее бразильский портал UOL сообщил, что уходящий президент Бразилии не будет участвовать в инаугурации своего соперника по прошедшим в уходящем году выборам и нового главы государства. Сообщалось, что вместо того, чтобы, согласно протоколу, передать Луле да Силве знаки президентской власти во время официальной церемонии, Болсонару отправится отдыхать в США - предположительно, он проведет некоторое время в комплексе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу.
https://ria.ru/20221215/sud-1838857225.html
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, сша, бразилия, орландо
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, США, Бразилия, Орландо
20:24 28.12.2022
 
СМИ: Болсонару не будет участвовать в инаугурации нового главы Бразилии

O Globo: Болсонару улетел в США, чтобы не участвовать в инаугурации нового главы Бразилии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Жаир Болсонару. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек - РИА Новости. Готовится визит в США пока еще действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, который не намерен участвовать в инаугурации нового главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает издание O Globo.
"Утром в среду президентский самолёт вылетел в направлении Орландо - это один из городов, куда может отправиться Болсонару. Этот самолёт обычно используется для подготовки визитов президента и обычно отправляется за несколько дней до путешествия", - говорится в сообщении.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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В Бразилии проведут расследование против Болсонару
Отмечается также, что в официальном бюллетене властей было опубликовано разрешение на поездку сотрудника безопасности в Майами для работы с семьей Болсонару. По данным издания, сотрудник должен сопровождать первую леди страны - Мишель Болсонару.
Ранее бразильский портал UOL сообщил, что уходящий президент Бразилии не будет участвовать в инаугурации своего соперника по прошедшим в уходящем году выборам и нового главы государства. Сообщалось, что вместо того, чтобы, согласно протоколу, передать Луле да Силве знаки президентской власти во время официальной церемонии, Болсонару отправится отдыхать в США - предположительно, он проведет некоторое время в комплексе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу.
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В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампСШАБразилияОрландо
 
 
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