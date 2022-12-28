Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/belorussiya-1842003929.html
Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране
Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране - РИА Новости, 28.12.2022
Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее время требует от каждого белоруса думать не только о себе, но и о стране. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:09
2022-12-28T18:09
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее время требует от каждого белоруса думать не только о себе, но и о стране. "Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране, как бы пафосно порой это ни звучало. Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины", - заявил Лукашенко в среду в Минске во время Новогоднего бала для молодежи, который проходит во Дворце Независимости. Его слова приводит пресс-служба главы государства. Президент также отметил, что в истории Белоруссии было много переломных событий - и драматичных, и судьбоносных. "В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало", - отметил Лукашенко. В этом году участниками традиционного новогоднего бала во Дворце Независимости стали 320 юношей и девушек из разных регионов Белоруссии. Это одаренные и талантливые учащиеся вузов, училищ, воспитанники кадетских училищ и Минского суворовского военного училища, которые проявили себя в учебе, научных и творческих конкурсах, молодежных проектах, общественной и спортивной жизни.
https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834266573.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
18:09 28.12.2022
 
Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране

Лукашенко: время сегодня требует от каждого думать не только о себе, но и о стране

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее время требует от каждого белоруса думать не только о себе, но и о стране.
"Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране, как бы пафосно порой это ни звучало. Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины", - заявил Лукашенко в среду в Минске во время Новогоднего бала для молодежи, который проходит во Дворце Независимости. Его слова приводит пресс-служба главы государства.
Президент также отметил, что в истории Белоруссии было много переломных событий - и драматичных, и судьбоносных. "В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало", - отметил Лукашенко.
В этом году участниками традиционного новогоднего бала во Дворце Независимости стали 320 юношей и девушек из разных регионов Белоруссии. Это одаренные и талантливые учащиеся вузов, училищ, воспитанники кадетских училищ и Минского суворовского военного училища, которые проявили себя в учебе, научных и творческих конкурсах, молодежных проектах, общественной и спортивной жизни.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 16:26
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала