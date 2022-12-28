https://ria.ru/20221228/belorussiya-1842003929.html

Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране

Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране - РИА Новости, 28.12.2022

Лукашенко заявил, что время требует от каждого белоруса думать о стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее время требует от каждого белоруса думать не только о себе, но и о стране. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:09

2022-12-28T18:09

2022-12-28T18:09

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее время требует от каждого белоруса думать не только о себе, но и о стране. "Время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране, как бы пафосно порой это ни звучало. Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины", - заявил Лукашенко в среду в Минске во время Новогоднего бала для молодежи, который проходит во Дворце Независимости. Его слова приводит пресс-служба главы государства. Президент также отметил, что в истории Белоруссии было много переломных событий - и драматичных, и судьбоносных. "В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало", - отметил Лукашенко. В этом году участниками традиционного новогоднего бала во Дворце Независимости стали 320 юношей и девушек из разных регионов Белоруссии. Это одаренные и талантливые учащиеся вузов, училищ, воспитанники кадетских училищ и Минского суворовского военного училища, которые проявили себя в учебе, научных и творческих конкурсах, молодежных проектах, общественной и спортивной жизни.

https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834266573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия