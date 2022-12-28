Рейтинг@Mail.ru
Техобслуживание самолетов "Аэрофлота" выполняется в полном объеме - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/aeroflot-1841969333.html
Техобслуживание самолетов "Аэрофлота" выполняется в полном объеме
Техобслуживание самолетов "Аэрофлота" выполняется в полном объеме - РИА Новости, 28.12.2022
Техобслуживание самолетов "Аэрофлота" выполняется в полном объеме
РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:05
2022-12-28T17:08
фото
аэрофлот
самолеты
sukhoi superjet
мс-21
ту-214
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841966688_0:288:2730:1824_1920x0_80_0_0_c5fe0e655851f6424ddca7fee95d64cc.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841966688_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f022ef8d2850295da9ccf02f2346e025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, аэрофлот, самолеты, sukhoi superjet, мс-21, ту-214, россия, технологии
Фото, Аэрофлот, Самолеты, Sukhoi Superjet, МС-21, Ту-214, Россия, Технологии
17:05 28.12.2022 (обновлено: 17:08 28.12.2022)
 

Техобслуживание самолетов "Аэрофлота" выполняется в полном объеме

Читать ria.ru в
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот", выполняются в полном объеме в соответствии с программой ТО, сообщил заместитель генерального директора — технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик.

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
1 из 10

Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот", выполняются в полном объеме в соответствии с программой ТО, сообщил заместитель генерального директора — технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Технические службы "Аэрофлота" на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами.

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
2 из 10

Технические службы "Аэрофлота" на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Ключевым провайдером ТО выступает компания "А-Техникс". Она обладает компетенциями по выполнению "тяжелых" форм обслуживания, включая наиболее трудоемкие, на всех типах воздушных судов группы "Аэрофлот".

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
3 из 10

Ключевым провайдером ТО выступает компания "А-Техникс". Она обладает компетенциями по выполнению "тяжелых" форм обслуживания, включая наиболее трудоемкие, на всех типах воздушных судов группы "Аэрофлот".

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

За 2022 год специалисты "А-Техникс" в рамках техобслуживания выполнили 54 "тяжелые" формы C-check, 19 из которых — на широкофюзеляжном флоте.

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
4 из 10

За 2022 год специалисты "А-Техникс" в рамках техобслуживания выполнили 54 "тяжелые" формы C-check, 19 из которых — на широкофюзеляжном флоте.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Как подчеркнул Алексей Михалик, "Аэрофлот" обладает уникальными компетенциями по многим позициям и часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно. Ремонт части компонентов планируется освоить в ближайшем будущем.

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
5 из 10

Как подчеркнул Алексей Михалик, "Аэрофлот" обладает уникальными компетенциями по многим позициям и часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно. Ремонт части компонентов планируется освоить в ближайшем будущем.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

В компании намерены использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолетами. Главная задача — сохранить для пассажиров доступность перевозки при высоком уровне безопасности полетов.

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
6 из 10

В компании намерены использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолетами. Главная задача — сохранить для пассажиров доступность перевозки при высоком уровне безопасности полетов.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Сегодня "Аэрофлот" развивает собственное подразделение, которое будет заниматься конструкторским сопровождением эксплуатации западной авиационной техники.

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
7 из 10

Сегодня "Аэрофлот" развивает собственное подразделение, которое будет заниматься конструкторским сопровождением эксплуатации западной авиационной техники.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Перевозчик рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21, который дает право разрабатывать и выпускать техническую документацию как на ремонт, так и на изготовление несложных комплектующих изделий. На фото — изготовление элементов теплозвукоизоляции.

Изготовление компонентов ТЗИ
8 из 10

Перевозчик рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21, который дает право разрабатывать и выпускать техническую документацию как на ремонт, так и на изготовление несложных комплектующих изделий. На фото — изготовление элементов теплозвукоизоляции.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

"Аэрофлот" готовится к принятию в парк авиагруппы и персонала по техобслуживанию отечественных самолетов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены на горизонте 2030 года.

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
9 из 10

"Аэрофлот" готовится к принятию в парк авиагруппы и персонала по техобслуживанию отечественных самолетов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены на горизонте 2030 года.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трех типов отечественных воздушных судов практически идентичны. На текущий момент производителями уже разработаны основные эксплуатационные документы для МС-21 и SSJ-NEW. Вся документация готовится в электронном виде с применением самого современного стандарта, который также используют для разработки своей документации Airbus и Boeing.

Техобслуживание самолетов Аэрофлота
10 из 10

Процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трех типов отечественных воздушных судов практически идентичны. На текущий момент производителями уже разработаны основные эксплуатационные документы для МС-21 и SSJ-NEW. Вся документация готовится в электронном виде с применением самого современного стандарта, который также используют для разработки своей документации Airbus и Boeing.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
 
ФотоАэрофлотСамолетыSukhoi SuperjetМС-21Ту-214РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала