Техобслуживание самолетов "Аэрофлота" выполняется в полном объеме

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трех типов отечественных воздушных судов практически идентичны. На текущий момент производителями уже разработаны основные эксплуатационные документы для МС-21 и SSJ-NEW. Вся документация готовится в электронном виде с применением самого современного стандарта, который также используют для разработки своей документации Airbus и Boeing.