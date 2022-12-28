Техобслуживание самолетов "Аэрофлота" выполняется в полном объеме

Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот", выполняются в полном объеме в соответствии с программой ТО, сообщил заместитель генерального директора — технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик.
Все формы технического обслуживания, предусмотренные для воздушных судов авиакомпаний группы "Аэрофлот", выполняются в полном объеме в соответствии с программой ТО, сообщил заместитель генерального директора — технический директор "Аэрофлота" Алексей Михалик.
Технические службы "Аэрофлота" на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами.
Технические службы "Аэрофлота" на данный момент на 100 процентов обеспечены расходными материалами.
Ключевым провайдером ТО выступает компания "А-Техникс". Она обладает компетенциями по выполнению "тяжелых" форм обслуживания, включая наиболее трудоемкие, на всех типах воздушных судов группы "Аэрофлот".
Ключевым провайдером ТО выступает компания "А-Техникс". Она обладает компетенциями по выполнению "тяжелых" форм обслуживания, включая наиболее трудоемкие, на всех типах воздушных судов группы "Аэрофлот".
За 2022 год специалисты "А-Техникс" в рамках техобслуживания выполнили 54 "тяжелые" формы C-check, 19 из которых — на широкофюзеляжном флоте.
За 2022 год специалисты "А-Техникс" в рамках техобслуживания выполнили 54 "тяжелые" формы C-check, 19 из которых — на широкофюзеляжном флоте.
Как подчеркнул Алексей Михалик, "Аэрофлот" обладает уникальными компетенциями по многим позициям и часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно. Ремонт части компонентов планируется освоить в ближайшем будущем.
Как подчеркнул Алексей Михалик, "Аэрофлот" обладает уникальными компетенциями по многим позициям и часть изделий уже достаточно давно ремонтируется в России самостоятельно. Ремонт части компонентов планируется освоить в ближайшем будущем.
В компании намерены использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолетами. Главная задача — сохранить для пассажиров доступность перевозки при высоком уровне безопасности полетов.
В компании намерены использовать действующий парк западных воздушных судов до момента достаточного насыщения парка отечественными самолетами. Главная задача — сохранить для пассажиров доступность перевозки при высоком уровне безопасности полетов.
Сегодня "Аэрофлот" развивает собственное подразделение, которое будет заниматься конструкторским сопровождением эксплуатации западной авиационной техники.
Сегодня "Аэрофлот" развивает собственное подразделение, которое будет заниматься конструкторским сопровождением эксплуатации западной авиационной техники.
Перевозчик рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21, который дает право разрабатывать и выпускать техническую документацию как на ремонт, так и на изготовление несложных комплектующих изделий. На фото — изготовление элементов теплозвукоизоляции.
Перевозчик рассчитывает в начале 2023 года получить сертификат ФАП-21, который дает право разрабатывать и выпускать техническую документацию как на ремонт, так и на изготовление несложных комплектующих изделий. На фото — изготовление элементов теплозвукоизоляции.
"Аэрофлот" готовится к принятию в парк авиагруппы и персонала по техобслуживанию отечественных самолетов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены на горизонте 2030 года.
"Аэрофлот" готовится к принятию в парк авиагруппы и персонала по техобслуживанию отечественных самолетов Superjet NEW, МС-21 и Ту-214, которые по плану должны быть поставлены на горизонте 2030 года.
Процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трех типов отечественных воздушных судов практически идентичны. На текущий момент производителями уже разработаны основные эксплуатационные документы для МС-21 и SSJ-NEW. Вся документация готовится в электронном виде с применением самого современного стандарта, который также используют для разработки своей документации Airbus и Boeing.
Процессы подготовки к вводу в эксплуатацию всех трех типов отечественных воздушных судов практически идентичны. На текущий момент производителями уже разработаны основные эксплуатационные документы для МС-21 и SSJ-NEW. Вся документация готовится в электронном виде с применением самого современного стандарта, который также используют для разработки своей документации Airbus и Boeing.