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Водителю маршрутки, бесплатно возившему омичей, дали девять лет за убийство - РИА Новости, 27.12.2022
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Водителю маршрутки, бесплатно возившему омичей, дали девять лет за убийство
Водителю маршрутки, бесплатно возившему омичей, дали девять лет за убийство - РИА Новости, 27.12.2022
Водителю маршрутки, бесплатно возившему омичей, дали девять лет за убийство
Жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино приговорили к 9 годам колонии за убийство, за которое он раньше получил 12 лет, сообщает... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:22
2022-12-27T15:22
происшествия
омская область
омск
россия
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ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино приговорили к 9 годам колонии за убийство, за которое он раньше получил 12 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Суд установил, что в июле 2019 года фигурант на трассе из изготовленного им обреза застрелил в микроавтобусе водителя такси. Следователи выяснили, что убийство он совершил из-за ревности. Местные СМИ ранее писали, что жена Остапова встречалась с погибшим. Вину 52-летний подсудимый не признал. "Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе. Вадим Остапов стал известным благодаря тому, что бесплатно возил из области в Омск пассажиров. В своем видеоблоге на YouTube под названием "Омский Мимино" (в честь любимого фильма) мужчина объяснял, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно - пенсионеров и малоимущих по договорам с местными главами поселений. После этого, по словам Остапова, ему регулярно угрожали другие водители, работающие официально. Остапов успел стать героем нескольких ток-шоу на федеральных каналах. Азовский районный суд в марте 2021 года приговорил Остапова по статьям об убийстве, хранении и перевозке оружия к 12 годам колонии строгого режима. Позже Омский областной суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.
https://ria.ru/20221227/goncharuk-1841665866.html
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происшествия, омская область, омск, россия
Происшествия, Омская область, Омск, Россия
15:22 27.12.2022
 
Водителю маршрутки, бесплатно возившему омичей, дали девять лет за убийство

В Омске водителя маршрутки приговорили к девяти годам колонии за убийство из ревности

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино приговорили к 9 годам колонии за убийство, за которое он раньше получил 12 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что в июле 2019 года фигурант на трассе из изготовленного им обреза застрелил в микроавтобусе водителя такси. Следователи выяснили, что убийство он совершил из-за ревности. Местные СМИ ранее писали, что жена Остапова встречалась с погибшим. Вину 52-летний подсудимый не признал.
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"Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.
Вадим Остапов стал известным благодаря тому, что бесплатно возил из области в Омск пассажиров. В своем видеоблоге на YouTube под названием "Омский Мимино" (в честь любимого фильма) мужчина объяснял, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно - пенсионеров и малоимущих по договорам с местными главами поселений. После этого, по словам Остапова, ему регулярно угрожали другие водители, работающие официально. Остапов успел стать героем нескольких ток-шоу на федеральных каналах.
Азовский районный суд в марте 2021 года приговорил Остапова по статьям об убийстве, хранении и перевозке оружия к 12 годам колонии строгого режима. Позже Омский областной суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.
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