https://ria.ru/20221227/voditel-1841682808.html

Водителю маршрутки, бесплатно возившему омичей, дали девять лет за убийство

Водителю маршрутки, бесплатно возившему омичей, дали девять лет за убийство - РИА Новости, 27.12.2022

Водителю маршрутки, бесплатно возившему омичей, дали девять лет за убийство

Жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино приговорили к 9 годам колонии за убийство, за которое он раньше получил 12 лет, сообщает... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:22

2022-12-27T15:22

2022-12-27T15:22

происшествия

омская область

омск

россия

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ОМСК, 27 дек - РИА Новости. Жителя Омской области Вадима Остапова по прозвищу Омский Мимино приговорили к 9 годам колонии за убийство, за которое он раньше получил 12 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Суд установил, что в июле 2019 года фигурант на трассе из изготовленного им обреза застрелил в микроавтобусе водителя такси. Следователи выяснили, что убийство он совершил из-за ревности. Местные СМИ ранее писали, что жена Остапова встречалась с погибшим. Вину 52-летний подсудимый не признал. "Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе. Вадим Остапов стал известным благодаря тому, что бесплатно возил из области в Омск пассажиров. В своем видеоблоге на YouTube под названием "Омский Мимино" (в честь любимого фильма) мужчина объяснял, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно - пенсионеров и малоимущих по договорам с местными главами поселений. После этого, по словам Остапова, ему регулярно угрожали другие водители, работающие официально. Остапов успел стать героем нескольких ток-шоу на федеральных каналах. Азовский районный суд в марте 2021 года приговорил Остапова по статьям об убийстве, хранении и перевозке оружия к 12 годам колонии строгого режима. Позже Омский областной суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.

https://ria.ru/20221227/goncharuk-1841665866.html

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происшествия, омская область, омск, россия