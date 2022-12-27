Рейтинг@Mail.ru
СМИ: администрация Байдена добивается продажи американского бизнеса TikTok - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/tiktok-1841542440.html
СМИ: администрация Байдена добивается продажи американского бизнеса TikTok
СМИ: администрация Байдена добивается продажи американского бизнеса TikTok - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: администрация Байдена добивается продажи американского бизнеса TikTok
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащего китайской РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T02:00
2022-12-27T05:13
джо байден
джанет йеллен
дональд трамп
сша
китай
пекин
tiktok
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащего китайской материнской компании ByteDance, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, предложение о "принудительной продаже" возникло в рамках межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США, который на протяжении двух лет обсуждал с руководством TikTok возможность разделить данные и бизнес компании. Отмечается, что комитет может рекомендовать Байдену принять решение о разделении активов, лишив китайскую материнскую компанию прав собственности на американский бизнес. "Представители Пентагона и минюста США в рабочей группе находятся среди тех, кто поддерживает принудительную продажу", - пишет газета. Основным аргументом ведомств служит довод о том, что только разделение бизнесов может оградить американских пользователей от влияния КНР. Среди противников такого подхода американский минфин, который председательствует в комитете. В ведомстве Джанет Йеллен считают, что решение властей США может быть оспорено в судебном порядке, и ищут другие возможные альтернативные решения. В США TikTok является широко распространенным приложением, которым пользуются более 100 миллионов американцев. Добиться продажи активов социальной сети безуспешно пытался еще бывший глава Белого дома Дональд Трамп, после чего добивался введения блокировки TikTok внутри страны. В декабре сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим ряда американских штатов. Положение о запрете на использование TikTok госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год. TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://ria.ru/20221213/zapret-1838469853.html
https://ria.ru/20221217/tiktok-1839338759.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6e29c3cdd2723353f0d47113f68eb78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, джанет йеллен, дональд трамп, сша, китай, пекин, tiktok, министерство обороны сша
Джо Байден, Джанет Йеллен, Дональд Трамп, США, Китай, Пекин, TikTok, Министерство обороны США
02:00 27.12.2022 (обновлено: 05:13 27.12.2022)
 
СМИ: администрация Байдена добивается продажи американского бизнеса TikTok

Wall Street Journal: Пентагон и минюст США добиваются продажи американского бизнеса TikTok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащего китайской материнской компании ByteDance, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Ссылаясь на вопросы безопасности в отношении TikTok, ряд представителей администрации Байдена продавливают продажу бизнеса в США, принадлежащего китайской компании, чтобы Пекин не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния", - говорится в публикации.
По словам собеседников издания, предложение о "принудительной продаже" возникло в рамках межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США, который на протяжении двух лет обсуждал с руководством TikTok возможность разделить данные и бизнес компании. Отмечается, что комитет может рекомендовать Байдену принять решение о разделении активов, лишив китайскую материнскую компанию прав собственности на американский бизнес.
"Представители Пентагона и минюста США в рабочей группе находятся среди тех, кто поддерживает принудительную продажу", - пишет газета. Основным аргументом ведомств служит довод о том, что только разделение бизнесов может оградить американских пользователей от влияния КНР.
Среди противников такого подхода американский минфин, который председательствует в комитете. В ведомстве Джанет Йеллен считают, что решение властей США может быть оспорено в судебном порядке, и ищут другие возможные альтернативные решения.
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 23:00
Сенаторы США предложили закон о запрете китайской платформы TikTok в стране
В США TikTok является широко распространенным приложением, которым пользуются более 100 миллионов американцев. Добиться продажи активов социальной сети безуспешно пытался еще бывший глава Белого дома Дональд Трамп, после чего добивался введения блокировки TikTok внутри страны.
В декабре сенат США утвердил законопроект, запрещающий устанавливать TikTok на электронных устройствах федерального правительства. Использование популярного приложения для создания и просмотра коротких видео также запрещено госслужащим ряда американских штатов. Положение о запрете на использование TikTok госслужащими было включено в проект бюджета США на 2023 год.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 05:21
Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США
 
Джо БайденДжанет ЙелленДональд ТрампСШАКитайПекинTikTokМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала