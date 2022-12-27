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Доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента - РИА Новости, 27.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221227/stels-omikron-1841596619.html
Доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента
Доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента - РИА Новости, 27.12.2022
Доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента
Доля стелс-омикрона (варианта ВА.2) увеличилась в России до 25,3% среди подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:36
2022-12-27T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доля стелс-омикрона (варианта ВА.2) увеличилась в России до 25,3% среди подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За последние две недели к линии BA.2 геноварианта "Омикрон" отнесено 25,3% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – более 66%. Фиксируются находки субвариантов XBB и BQ.1", - говорится в сообщении. Неделей ранее сообщалось, что на долю стелс-омикрона приходится 13,5%."Эпидобстановка по COVID-19 остается достаточно стабильной. На 51-й неделе 2022 года в России зарегистрировано чуть больше 47 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей", - также говорится в сообщении.При этом снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения даже при сильном недомогании, уточнили в ведомстве."В этой связи территориальным органам Роспотребнадзора поручено продолжать информационную кампанию, разъясняя людям необходимость соблюдения противоэпидемических мер и важность обращения к врачу при недомогании", - подчеркнули в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:36 27.12.2022 (обновлено: 11:40 27.12.2022)
 
Доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента

В Роспотребнадзоре заявили, что доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доля стелс-омикрона (варианта ВА.2) увеличилась в России до 25,3% среди подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За последние две недели к линии BA.2 геноварианта "Омикрон" отнесено 25,3% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – более 66%. Фиксируются находки субвариантов XBB и BQ.1", - говорится в сообщении.
Неделей ранее сообщалось, что на долю стелс-омикрона приходится 13,5%.
"Эпидобстановка по COVID-19 остается достаточно стабильной. На 51-й неделе 2022 года в России зарегистрировано чуть больше 47 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей", - также говорится в сообщении.
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Вчера, 18:22Распространение коронавируса
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При этом снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения даже при сильном недомогании, уточнили в ведомстве.
"В этой связи территориальным органам Роспотребнадзора поручено продолжать информационную кампанию, разъясняя людям необходимость соблюдения противоэпидемических мер и важность обращения к врачу при недомогании", - подчеркнули в пресс-службе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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