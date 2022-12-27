https://ria.ru/20221227/stels-omikron-1841596619.html

Доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента

Доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента - РИА Новости, 27.12.2022

Доля стелс-омикрона в России увеличилась до 25,3 процента

Доля стелс-омикрона (варианта ВА.2) увеличилась в России до 25,3% среди подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:36

2022-12-27T11:36

2022-12-27T11:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Доля стелс-омикрона (варианта ВА.2) увеличилась в России до 25,3% среди подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За последние две недели к линии BA.2 геноварианта "Омикрон" отнесено 25,3% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – более 66%. Фиксируются находки субвариантов XBB и BQ.1", - говорится в сообщении. Неделей ранее сообщалось, что на долю стелс-омикрона приходится 13,5%."Эпидобстановка по COVID-19 остается достаточно стабильной. На 51-й неделе 2022 года в России зарегистрировано чуть больше 47 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей", - также говорится в сообщении.При этом снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения даже при сильном недомогании, уточнили в ведомстве."В этой связи территориальным органам Роспотребнадзора поручено продолжать информационную кампанию, разъясняя людям необходимость соблюдения противоэпидемических мер и важность обращения к врачу при недомогании", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20221226/koronavirus-1841488311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)