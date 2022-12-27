https://ria.ru/20221227/stantsii-1841559593.html

Татарстан запустил новые зарядные станции для электромобилей

Татарстан запустил новые зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 27.12.2022

Татарстан запустил новые зарядные станции для электромобилей

Торжественная церемония открытия семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, двух криогенных автозаправок и 95 зарядных станций для... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:32

2022-12-27T09:32

2022-12-27T09:32

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, двух криогенных автозаправок и 95 зарядных станций для электромобилей состоялась в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики. "Татарстан совместно с компанией "Газпром" реализует проект развития сети газовых заправок в регионе. Сегодня в строй вводятся семь новых станций АГНКС и две криоАЗС. Территориально они расположены в Набережных Челнах, Елабужском, Высокогорском, Зеленодольском, Мензелинском, Пестречинском районах", - говорится в сообщении. Таким образом, сеть заправочных станций увеличивается до 44 единиц. Это позволит довести общую мощность компримированной газозаправочной сети в республике до 370 миллионов кубометров. "Это серьезный успех и большое развитие. Метан – это недорогой вид топлива, который позволяет предприятиям и товаропроизводителям делать экономику производства более прибыльной. Сегодня на метан в Татарстане переведено уже более 11 тысяч единиц автотехники. Ежегодно мы увеличиваем розлив голубого топлива на 10 миллионов кубометров", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана – руководитель аппарата кабинета министров Шамиль Гафаров. Отмечается, что у Татарстана большие планы по расширению линейки газомоторной техники, в том числе для сельского хозяйства. Для развития сети газовых заправочных станций республика оказывает всю необходимую поддержку. Татарстан сегодня переходит и на другие виды топлива. В частности, в рамках федеральной программы республика одной из первых обеспечила реализацию пилотного проекта, установив на своей территории 95 электрозарядных станций отечественного производства. Территориально ЭЗС расположены в девяти городах и десяти муниципальных районах республики. Установку осуществляла "Сетевая компания". Из освоенных в рамках проекта 500 миллионов рублей 175 миллионов составили федеральные инвестиции. Срок окупаемости зарядной инфраструктуры - 6,5 года. Всего в Татарстане сегодня насчитывается 171 ЭЗС, используется около 420 единиц электромобилей.

https://ria.ru/20221226/produktsiya-1841508948.html

https://ria.ru/20221222/lider-1840681702.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), набережные челны