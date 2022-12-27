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Татарстан запустил новые зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 27.12.2022
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Татарстан запустил новые зарядные станции для электромобилей
Татарстан запустил новые зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 27.12.2022
Татарстан запустил новые зарядные станции для электромобилей
Торжественная церемония открытия семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, двух криогенных автозаправок и 95 зарядных станций для... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:32
2022-12-27T09:32
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, двух криогенных автозаправок и 95 зарядных станций для электромобилей состоялась в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики. "Татарстан совместно с компанией "Газпром" реализует проект развития сети газовых заправок в регионе. Сегодня в строй вводятся семь новых станций АГНКС и две криоАЗС. Территориально они расположены в Набережных Челнах, Елабужском, Высокогорском, Зеленодольском, Мензелинском, Пестречинском районах", - говорится в сообщении. Таким образом, сеть заправочных станций увеличивается до 44 единиц. Это позволит довести общую мощность компримированной газозаправочной сети в республике до 370 миллионов кубометров. "Это серьезный успех и большое развитие. Метан – это недорогой вид топлива, который позволяет предприятиям и товаропроизводителям делать экономику производства более прибыльной. Сегодня на метан в Татарстане переведено уже более 11 тысяч единиц автотехники. Ежегодно мы увеличиваем розлив голубого топлива на 10 миллионов кубометров", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана – руководитель аппарата кабинета министров Шамиль Гафаров. Отмечается, что у Татарстана большие планы по расширению линейки газомоторной техники, в том числе для сельского хозяйства. Для развития сети газовых заправочных станций республика оказывает всю необходимую поддержку. Татарстан сегодня переходит и на другие виды топлива. В частности, в рамках федеральной программы республика одной из первых обеспечила реализацию пилотного проекта, установив на своей территории 95 электрозарядных станций отечественного производства. Территориально ЭЗС расположены в девяти городах и десяти муниципальных районах республики. Установку осуществляла "Сетевая компания". Из освоенных в рамках проекта 500 миллионов рублей 175 миллионов составили федеральные инвестиции. Срок окупаемости зарядной инфраструктуры - 6,5 года. Всего в Татарстане сегодня насчитывается 171 ЭЗС, используется около 420 единиц электромобилей.
https://ria.ru/20221226/produktsiya-1841508948.html
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республика татарстан (татарстан), набережные челны
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны
09:32 27.12.2022
 

Татарстан запустил новые зарядные станции для электромобилей

© РИА Новости / Андрей Веретенников / Перейти в медиабанкВид на деловой центр города Набережные Челны
Вид на деловой центр города Набережные Челны - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Андрей Веретенников
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Вид на деловой центр города Набережные Челны. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, двух криогенных автозаправок и 95 зарядных станций для электромобилей состоялась в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики.
"Татарстан совместно с компанией "Газпром" реализует проект развития сети газовых заправок в регионе. Сегодня в строй вводятся семь новых станций АГНКС и две криоАЗС. Территориально они расположены в Набережных Челнах, Елабужском, Высокогорском, Зеленодольском, Мензелинском, Пестречинском районах", - говорится в сообщении.
Таким образом, сеть заправочных станций увеличивается до 44 единиц. Это позволит довести общую мощность компримированной газозаправочной сети в республике до 370 миллионов кубометров.
"Это серьезный успех и большое развитие. Метан – это недорогой вид топлива, который позволяет предприятиям и товаропроизводителям делать экономику производства более прибыльной. Сегодня на метан в Татарстане переведено уже более 11 тысяч единиц автотехники. Ежегодно мы увеличиваем розлив голубого топлива на 10 миллионов кубометров", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана – руководитель аппарата кабинета министров Шамиль Гафаров.
Казань - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 19:44Республика Татарстан
Жители Татарстана купили на с/х ярмарках продуктов на 2,1 миллиарда рублей
Отмечается, что у Татарстана большие планы по расширению линейки газомоторной техники, в том числе для сельского хозяйства. Для развития сети газовых заправочных станций республика оказывает всю необходимую поддержку.
Татарстан сегодня переходит и на другие виды топлива. В частности, в рамках федеральной программы республика одной из первых обеспечила реализацию пилотного проекта, установив на своей территории 95 электрозарядных станций отечественного производства. Территориально ЭЗС расположены в девяти городах и десяти муниципальных районах республики. Установку осуществляла "Сетевая компания". Из освоенных в рамках проекта 500 миллионов рублей 175 миллионов составили федеральные инвестиции. Срок окупаемости зарядной инфраструктуры - 6,5 года.
Всего в Татарстане сегодня насчитывается 171 ЭЗС, используется около 420 единиц электромобилей.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 21:21Республика Татарстан
Татарстан признан лидером по цифровой трансформации в России
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Набережные Челны
 
 
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