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Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841728353.html
Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации
Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022
Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации
Нужна регулярная система по работе с ветеранами спецоперации, в ближайшее время станет понятно, как с ними работать, сказал глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:39
2022-12-27T17:39
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нужна регулярная система по работе с ветеранами спецоперации, в ближайшее время станет понятно, как с ними работать, сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Нужна регулярная система по работе с ветеранами, с ранеными, инвалидами. Это проблема, да. Это сложная история, денег надо много, финансисты сопротивляются. Я думаю, что в течение ближайших месяцев будет понятно, как работать с ветеранами боевых действий", - сказал Фадеев журналистам. Он отметил, что речь не только о психологической поддержке, но и о санаторном лечении. "Если это инвалиды с оторванными конечностями, нужны протезы. Конечно, хорошо бы наладить производство качественных протезов, но это большие деньги, где-то их надо изыскать, раненых же много… Сейчас эта работа ведется", - сказал Фадеев журналистам. Кроме того, глава СПЧ сообщил, что после Нового года начнет свою работу рабочая группа при СПЧ по вопросам специальной военной операции. "Мы будем ее оформлять официально сразу после Нового года. Заседание Совета должно пройти. В этой группе будет человек восемь, тех, кто разбирается в этой ситуации", - рассказал Фадеев.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841715121.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, валерий фадеев, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Россия
17:39 27.12.2022
 
Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации

Глава СПЧ Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нужна регулярная система по работе с ветеранами спецоперации, в ближайшее время станет понятно, как с ними работать, сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Нужна регулярная система по работе с ветеранами, с ранеными, инвалидами. Это проблема, да. Это сложная история, денег надо много, финансисты сопротивляются. Я думаю, что в течение ближайших месяцев будет понятно, как работать с ветеранами боевых действий", - сказал Фадеев журналистам.
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 17:03Специальная военная операция на Украине
Глава СПЧ заявил, что осужденных не принуждают участвовать в спецоперации
Он отметил, что речь не только о психологической поддержке, но и о санаторном лечении.
"Если это инвалиды с оторванными конечностями, нужны протезы. Конечно, хорошо бы наладить производство качественных протезов, но это большие деньги, где-то их надо изыскать, раненых же много… Сейчас эта работа ведется", - сказал Фадеев журналистам.
Кроме того, глава СПЧ сообщил, что после Нового года начнет свою работу рабочая группа при СПЧ по вопросам специальной военной операции.
"Мы будем ее оформлять официально сразу после Нового года. Заседание Совета должно пройти. В этой группе будет человек восемь, тех, кто разбирается в этой ситуации", - рассказал Фадеев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВалерий ФадеевРоссия
 
 
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