https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841728353.html

Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации

Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022

Фадеев призвал создать систему по работе с ветеранами спецоперации

Нужна регулярная система по работе с ветеранами спецоперации, в ближайшее время станет понятно, как с ними работать, сказал глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:39

2022-12-27T17:39

2022-12-27T17:39

специальная военная операция на украине

общество

валерий фадеев

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Нужна регулярная система по работе с ветеранами спецоперации, в ближайшее время станет понятно, как с ними работать, сказал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Нужна регулярная система по работе с ветеранами, с ранеными, инвалидами. Это проблема, да. Это сложная история, денег надо много, финансисты сопротивляются. Я думаю, что в течение ближайших месяцев будет понятно, как работать с ветеранами боевых действий", - сказал Фадеев журналистам. Он отметил, что речь не только о психологической поддержке, но и о санаторном лечении. "Если это инвалиды с оторванными конечностями, нужны протезы. Конечно, хорошо бы наладить производство качественных протезов, но это большие деньги, где-то их надо изыскать, раненых же много… Сейчас эта работа ведется", - сказал Фадеев журналистам. Кроме того, глава СПЧ сообщил, что после Нового года начнет свою работу рабочая группа при СПЧ по вопросам специальной военной операции. "Мы будем ее оформлять официально сразу после Нового года. Заседание Совета должно пройти. В этой группе будет человек восемь, тех, кто разбирается в этой ситуации", - рассказал Фадеев.

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841715121.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, валерий фадеев, россия