РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских
Митрополит Клинский Леонид: РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских
CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна ПредтечиПереславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи
Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Патриарший экзархат Африки будет создавать монастыри на континенте по образу и подобию русских обителей, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
"Первые послушницы уже находятся на территории Российской Федерации, и они будут впитывать и историю нашего монашества, и наши традиции. Потому что когда они вернутся в страны Африки - по образу и подобию наших монастырей будут возникать и строиться духовные обители там", - сказал он.
Конференция была посвящена итогам первого года существования и миссионерской работы Патриаршего экзархата Африки.
Ранее Абигейл Джепчирчир, дочь благочинного округа Нанди (Кения) иерея Тита, была принята в Богородице-Рождественский женский монастырь. Кроме того, митрополит сообщал, что первых кандидатов в монашество из Африки примут Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.