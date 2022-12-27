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РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских - РИА Новости, 27.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221227/rpts-1841759872.html
РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских
РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских - РИА Новости, 27.12.2022
РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских
Патриарший экзархат Африки будет создавать монастыри на континенте по образу и подобию русских обителей, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:38
2022-12-27T19:38
религия
епифаний думенко
кения
африка
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Патриарший экзархат Африки будет создавать монастыри на континенте по образу и подобию русских обителей, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". "Первые послушницы уже находятся на территории Российской Федерации, и они будут впитывать и историю нашего монашества, и наши традиции. Потому что когда они вернутся в страны Африки - по образу и подобию наших монастырей будут возникать и строиться духовные обители там", - сказал он. Конференция была посвящена итогам первого года существования и миссионерской работы Патриаршего экзархата Африки. Ранее Абигейл Джепчирчир, дочь благочинного округа Нанди (Кения) иерея Тита, была принята в Богородице-Рождественский женский монастырь. Кроме того, митрополит сообщал, что первых кандидатов в монашество из Африки примут Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.
https://ria.ru/20221227/rpts-1841733567.html
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епифаний думенко, кения, африка, русская православная церковь
Религия, Епифаний Думенко, Кения, Африка, Русская православная церковь
19:38 27.12.2022
 
РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских

Митрополит Клинский Леонид: РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских

CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна ПредтечиПереславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи
Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи
Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Патриарший экзархат Африки будет создавать монастыри на континенте по образу и подобию русских обителей, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
"Первые послушницы уже находятся на территории Российской Федерации, и они будут впитывать и историю нашего монашества, и наши традиции. Потому что когда они вернутся в страны Африки - по образу и подобию наших монастырей будут возникать и строиться духовные обители там", - сказал он.
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 17:54Религия
В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ
Конференция была посвящена итогам первого года существования и миссионерской работы Патриаршего экзархата Африки.
Ранее Абигейл Джепчирчир, дочь благочинного округа Нанди (Кения) иерея Тита, была принята в Богородице-Рождественский женский монастырь. Кроме того, митрополит сообщал, что первых кандидатов в монашество из Африки примут Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.
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РелигияЕпифаний ДуменкоКенияАфрикаРусская православная церковь
 
 
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