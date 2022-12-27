https://ria.ru/20221227/rpts-1841759872.html

РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских

РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских - РИА Новости, 27.12.2022

РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских

Патриарший экзархат Африки будет создавать монастыри на континенте по образу и подобию русских обителей, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:38

2022-12-27T19:38

2022-12-27T19:38

религия

епифаний думенко

кения

африка

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Патриарший экзархат Африки будет создавать монастыри на континенте по образу и подобию русских обителей, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". "Первые послушницы уже находятся на территории Российской Федерации, и они будут впитывать и историю нашего монашества, и наши традиции. Потому что когда они вернутся в страны Африки - по образу и подобию наших монастырей будут возникать и строиться духовные обители там", - сказал он. Конференция была посвящена итогам первого года существования и миссионерской работы Патриаршего экзархата Африки. Ранее Абигейл Джепчирчир, дочь благочинного округа Нанди (Кения) иерея Тита, была принята в Богородице-Рождественский женский монастырь. Кроме того, митрополит сообщал, что первых кандидатов в монашество из Африки примут Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри. Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию.

https://ria.ru/20221227/rpts-1841733567.html

https://ria.ru/20221226/upts-1841489013.html

кения

африка

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епифаний думенко, кения, африка, русская православная церковь