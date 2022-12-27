https://ria.ru/20221227/rpts-1841720774.html

Александрийская церковь мстит перешедшим в РПЦ африканцам, заявил священник

Александрийская церковь мстит перешедшим в РПЦ африканцам, заявил священник - РИА Новости, 27.12.2022

Александрийская церковь мстит перешедшим в РПЦ африканцам, заявил священник

В Русской православной церкви сталкиваются со случаями, когда представители Александрийского патриархата в Африке мстят прихожанам и духовенству, перешедшему в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:18

2022-12-27T17:18

2022-12-27T17:18

религия

епифаний думенко

африка

танзания

русская православная церковь

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/43/1562904359_0:5:500:286_1920x0_80_0_0_7ca3b54d55299f79dce090c96f770ee7.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви сталкиваются со случаями, когда представители Александрийского патриархата в Африке мстят прихожанам и духовенству, перешедшему в РПЦ, в одной из стран они попытались сорвать похороны священника, рассказал во вторник председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих, после чего ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в свою юрисдикцию."Мы понимали, что появление Русской православной церкви на Африканском континенте не будет встречено радостью со стороны греческого руководства Александрийской православной церкви, какое-то противление ожидалось. Но формы, которые приняла их борьба, вызывали, мягко говоря, недоумение", - сказал Максимов на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".Так, по его словам, представители Александрийской церкви стали вредить православным африканцам, которые перешли в РПЦ. и "иногда это принимало вид пакостничества и мести". "Например, когда из-за болезни умер один из священников, перешедших к нам – отец Иоанн Малонго, представители греческой церкви пришли к его вдове, сказали, что его отпоют, помогут деньгами на похороны. Но его матушка (жена – ред.) ответила, что отец Иоанн сделал выбор в пользу Русской православной церкви и ее священники его отпоют. Тогда ей стали угрожать, что сорвут похороны, и попытались их сорвать", - сказал Максимов.Они вызвали полицию, ведь в тот момент РПЦ была еще не зарегистрирована в той стране. "Полиция, увидев, что происходит, просто ушла. А без полиции представители греческой церкви не стали что-либо делать", - пояснил священник.Другой случай, продолжил представитель РПЦ, произошел в Танзании. "Единственная в селе колонка (с водой – ред.) была на территории греческого храма. И когда община перешла в русскую церковь, греческая церковь перекрыла доступ к единственной колонке. Это угроза для жизни, потому что приходится пить обычную речную воду, в которой много паразитов, всего – сразу проблемы с дизентерией. Они решили отомстить своим прихожанам, а мы – Русская церковь – обеспечили им другую колонку", - рассказал он.Еще, добавил Максимов, был случай, когда у священника РПЦ украли антиминс - необходимую для богослужения церковную утварь и передали греческому священнику.

https://ria.ru/20221124/tserkov-1833968407.html

https://ria.ru/20220630/ekzarkh-1799139379.html

https://ria.ru/20220821/rpts-1810727418.html

африка

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

епифаний думенко, африка, танзания, русская православная церковь, религия