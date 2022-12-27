https://ria.ru/20221227/reyting-1841455138.html

НРА присвоило ПАО "ВымпелКом" ESG-рейтинг на уровне "АА.esg"

НРА присвоило ПАО "ВымпелКом" ESG-рейтинг на уровне "АА.esg" - РИА Новости, 27.12.2022

НРА присвоило ПАО "ВымпелКом" ESG-рейтинг на уровне "АА.esg"

"Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) присвоило ПАО "Вымпелком" некредитный рейтинг на уровне "АА.esg" по шкале ESG, сообщает пресс-служба "Вымпелкома". РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:00

2022-12-27T10:00

2022-12-27T10:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. "Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) присвоило ПАО "Вымпелком" некредитный рейтинг на уровне "АА.esg" по шкале ESG, сообщает пресс-служба "Вымпелкома".Это подтверждает высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик в компании.Присвоение ESG-рейтинга ПАО "ВымпелКом" на уровне "АА.esg" обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технологических решений для социальных и экологических проектов, реализацией внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления, высоким уровнем взаимодействия с заинтересованными сторонами, наличием внешнего заверения нефинансовой отчетности, а так же активным участием в коллегиальных инициативах в области устойчивого развития.Компания выделяет три приоритетных области развития: ответственные деловые практики, устойчивые бизнес-процессы и непрерывность бизнеса, развитие цифровых технологий для социального сектора, экологический менеджмент.В частности, компания разрабатывает специальные технологические решения для социальных и экологических проектов: билайн является основным инфраструктурным партнером ПСО "ЛизаАлерт", одним из ключевых партнеров инклюзивного проекта EverLand - платформенного решения для обучения и трудоустройства в сфере востребованных цифровых профессий и трудоустройству на открытом рынке труда специалистов с инвалидностью, реализуются проекты в сфере внедрения технологий ИИ в медицину, облачных сервисов в сферу высокотехнологичной реабилитации, внедряются эффективные решения для сектора НКО.Также компания запустила технологическую платформу, способствующую сохранению биоразнообразия через информирование пчеловодов о применении химических средств защиты растений. В настоящее время разрабатывается нейросеть для поиска нелегальных мусорных свалок.Проводится также внедрение "зеленых" технологий в основные инфраструктурные решения – Центр обработки данных в Ярославле, технологические сайты и т.д., реализация внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления.В компании действует экосообщество в составе около 600 человек, целью которого является экологизация бизнес-процессов. В части внешних инициатив билайн реализует проект "trade-in", в рамках которого полученная от клиентов техника передается на вторичное использование или утилизируется, проект refurbishment по восстановлению абонентского оборудования.

https://ria.ru/20221220/bilayn-1839959365.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, вымпелком, билайн