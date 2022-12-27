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НРА присвоило ПАО "ВымпелКом" ESG-рейтинг на уровне "АА.esg" - РИА Новости, 27.12.2022
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НРА присвоило ПАО "ВымпелКом" ESG-рейтинг на уровне "АА.esg"
НРА присвоило ПАО "ВымпелКом" ESG-рейтинг на уровне "АА.esg" - РИА Новости, 27.12.2022
НРА присвоило ПАО "ВымпелКом" ESG-рейтинг на уровне "АА.esg"
"Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) присвоило ПАО "Вымпелком" некредитный рейтинг на уровне "АА.esg" по шкале ESG, сообщает пресс-служба "Вымпелкома". РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:00
2022-12-27T10:00
новости компаний - экономика
россия
вымпелком
билайн
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. "Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) присвоило ПАО "Вымпелком" некредитный рейтинг на уровне "АА.esg" по шкале ESG, сообщает пресс-служба "Вымпелкома".Это подтверждает высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик в компании.Присвоение ESG-рейтинга ПАО "ВымпелКом" на уровне "АА.esg" обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технологических решений для социальных и экологических проектов, реализацией внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления, высоким уровнем взаимодействия с заинтересованными сторонами, наличием внешнего заверения нефинансовой отчетности, а так же активным участием в коллегиальных инициативах в области устойчивого развития.Компания выделяет три приоритетных области развития: ответственные деловые практики, устойчивые бизнес-процессы и непрерывность бизнеса, развитие цифровых технологий для социального сектора, экологический менеджмент.В частности, компания разрабатывает специальные технологические решения для социальных и экологических проектов: билайн является основным инфраструктурным партнером ПСО "ЛизаАлерт", одним из ключевых партнеров инклюзивного проекта EverLand - платформенного решения для обучения и трудоустройства в сфере востребованных цифровых профессий и трудоустройству на открытом рынке труда специалистов с инвалидностью, реализуются проекты в сфере внедрения технологий ИИ в медицину, облачных сервисов в сферу высокотехнологичной реабилитации, внедряются эффективные решения для сектора НКО.Также компания запустила технологическую платформу, способствующую сохранению биоразнообразия через информирование пчеловодов о применении химических средств защиты растений. В настоящее время разрабатывается нейросеть для поиска нелегальных мусорных свалок.Проводится также внедрение "зеленых" технологий в основные инфраструктурные решения – Центр обработки данных в Ярославле, технологические сайты и т.д., реализация внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления.В компании действует экосообщество в составе около 600 человек, целью которого является экологизация бизнес-процессов. В части внешних инициатив билайн реализует проект "trade-in", в рамках которого полученная от клиентов техника передается на вторичное использование или утилизируется, проект refurbishment по восстановлению абонентского оборудования.
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новости компаний - экономика, россия, вымпелком, билайн
Новости компаний - Экономика, Россия, ВымпелКом, Билайн
10:00 27.12.2022
 

НРА присвоило ПАО "ВымпелКом" ESG-рейтинг на уровне "АА.esg"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗеленая листва пробивается в середине осени. Свердловская область
Зеленая листва пробивается в середине осени. Свердловская область - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. "Национальное Рейтинговое Агентство" (НРА) присвоило ПАО "Вымпелком" некредитный рейтинг на уровне "АА.esg" по шкале ESG, сообщает пресс-служба "Вымпелкома".
Это подтверждает высокий уровень интеграции повестки ESG и качества соблюдения соответствующих практик в компании.
Присвоение ESG-рейтинга ПАО "ВымпелКом" на уровне "АА.esg" обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технологических решений для социальных и экологических проектов, реализацией внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления, высоким уровнем взаимодействия с заинтересованными сторонами, наличием внешнего заверения нефинансовой отчетности, а так же активным участием в коллегиальных инициативах в области устойчивого развития.
Компания выделяет три приоритетных области развития: ответственные деловые практики, устойчивые бизнес-процессы и непрерывность бизнеса, развитие цифровых технологий для социального сектора, экологический менеджмент.
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В частности, компания разрабатывает специальные технологические решения для социальных и экологических проектов: билайн является основным инфраструктурным партнером ПСО "ЛизаАлерт", одним из ключевых партнеров инклюзивного проекта EverLand - платформенного решения для обучения и трудоустройства в сфере востребованных цифровых профессий и трудоустройству на открытом рынке труда специалистов с инвалидностью, реализуются проекты в сфере внедрения технологий ИИ в медицину, облачных сервисов в сферу высокотехнологичной реабилитации, внедряются эффективные решения для сектора НКО.
Также компания запустила технологическую платформу, способствующую сохранению биоразнообразия через информирование пчеловодов о применении химических средств защиты растений. В настоящее время разрабатывается нейросеть для поиска нелегальных мусорных свалок.
Проводится также внедрение "зеленых" технологий в основные инфраструктурные решения – Центр обработки данных в Ярославле, технологические сайты и т.д., реализация внутренних и внешних мероприятий по продвижению ответственного потребления.
В компании действует экосообщество в составе около 600 человек, целью которого является экологизация бизнес-процессов. В части внешних инициатив билайн реализует проект "trade-in", в рамках которого полученная от клиентов техника передается на вторичное использование или утилизируется, проект refurbishment по восстановлению абонентского оборудования.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияВымпелКомБилайн
 
 
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