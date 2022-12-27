https://ria.ru/20221227/putin-1841678270.html
Путин посетит завод "Титан-Полимер" в Псковской области 28 декабря
Путин посетит завод "Титан-Полимер" в Псковской области 28 декабря - РИА Новости, 27.12.2022
Путин посетит завод "Титан-Полимер" в Псковской области 28 декабря
Президент России Владимир Путин 28 декабря совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод "Титан-Полимер" и проведет встречу с губернатором... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:09
2022-12-27T15:09
2022-12-27T15:10
политика
псковская область
михаил ведерников
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 декабря совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод "Титан-Полимер" и проведет встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого декабря Путин совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод "Титан-Полимер". Также глава государства проведет встречу с губернатором региона Ведерниковым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221227/putin-1841644749.html
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политика, псковская область, михаил ведерников, россия, владимир путин
Политика, Псковская область, Михаил Ведерников, Россия, Владимир Путин
15:09 27.12.2022 (обновлено: 15:10 27.12.2022)
Путин посетит завод "Титан-Полимер" в Псковской области 28 декабря
Путин завтра посетит завод "Титан-Полимер" в Псковской области и встретится с губернатором