https://ria.ru/20221227/putin-1841678270.html

Путин посетит завод "Титан-Полимер" в Псковской области 28 декабря

Путин посетит завод "Титан-Полимер" в Псковской области 28 декабря - РИА Новости, 27.12.2022

Путин посетит завод "Титан-Полимер" в Псковской области 28 декабря

Президент России Владимир Путин 28 декабря совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод "Титан-Полимер" и проведет встречу с губернатором... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:09

2022-12-27T15:09

2022-12-27T15:10

политика

псковская область

михаил ведерников

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 декабря совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод "Титан-Полимер" и проведет встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого декабря Путин совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод "Титан-Полимер". Также глава государства проведет встречу с губернатором региона Ведерниковым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221227/putin-1841644749.html

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политика, псковская область, михаил ведерников, россия, владимир путин