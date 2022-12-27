https://ria.ru/20221227/promyshlennost-1841724096.html
Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации
Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022
Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации
Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, но сделать предстоит еще немало, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:26
2022-12-27T17:26
2022-12-27T17:33
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
россия
безопасность
экономика
промышленность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, но сделать предстоит еще немало, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил. Он отметил, что в войска уже налажены поставки вооружений, военной и специальные техники, также снабжение воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества. Все это первые результаты, необходимо продолжать работать и действовать в том же ключе, подчеркнул глава правительства. Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20221215/promyshlennost-1838955679.html
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михаил мишустин, россия, безопасность, экономика, промышленность
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Россия, Безопасность, Экономика, Промышленность
17:26 27.12.2022 (обновлено: 17:33 27.12.2022)
Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации
Мишустин заявил, что промышленность справляется с вызовами в условиях спецоперации
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, но сделать предстоит еще немало, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.
"Сделать предстоит еще немало, наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в войска уже налажены поставки вооружений, военной и специальные техники, также снабжение воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества. Все это первые результаты, необходимо продолжать работать и действовать в том же ключе, подчеркнул глава правительства.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.