https://ria.ru/20221227/promyshlennost-1841724096.html

Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации

Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации - РИА Новости, 27.12.2022

Мишустин оценил работу оборонной промышленности в условиях спецоперации

Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, но сделать предстоит еще немало, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:26

2022-12-27T17:26

2022-12-27T17:33

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

россия

безопасность

экономика

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101877/81/1018778150_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_4291a397d06c59e8e6fe4f2b639a253b.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Промышленность постепенно справляется с вызовами в условиях специальной военной операции, но сделать предстоит еще немало, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил. Он отметил, что в войска уже налажены поставки вооружений, военной и специальные техники, также снабжение воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества. Все это первые результаты, необходимо продолжать работать и действовать в том же ключе, подчеркнул глава правительства. Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете по обеспечению нужд вооруженных сил и его состав. Среди задач структуры - принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20221215/promyshlennost-1838955679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, безопасность, экономика, промышленность