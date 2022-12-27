https://ria.ru/20221227/poteri-1841576071.html

Украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и танк, заявили в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и танк, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и танк, заявили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:41

2022-12-27T10:41

2022-12-27T10:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-64БВ"), одна самоходная гаубица ("М-777") и шесть единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины