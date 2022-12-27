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Украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и танк, заявили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и танк, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и танк, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:41
2022-12-27T10:41
2022-12-27T10:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-64БВ"), одна самоходная гаубица ("М-777") и шесть единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли более 25 человек и танк, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 25 человек, танк и гаубицу