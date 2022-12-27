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Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Петербурге

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Петербурге - РИА Новости, 27.12.2022

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Петербурге

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:49

2022-12-27T10:49

2022-12-27T12:08

владимир путин

александр лукашенко

политика

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.В Петербурге 26-27 декабря по инициативе президента РФ проходит неформальная встреча глав государств СНГ. В ней участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.Накануне стало известно, что лидеры стран СНГ получили на неформальном саммите в Санкт-Петербурге в подарок к Новому году перстни с символикой Содружества.

https://ria.ru/20221226/lukashenko-1841429736.html

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россия

белоруссия

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Встреча Путина и Лукашенко в Русском музее 8348380 27.12.2022 27 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Алексей Даничев / РИА Новости 2022-12-27T10:49 true PT1M17S

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Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, политика, санкт-петербург, россия, белоруссия