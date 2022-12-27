Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы
Спасатели на судне на воздушной подушке в Москве
Спасатели на судне на воздушной подушке в Москве
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории может стать хрупким, поэтому жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка "Север-650К", предназначенная для поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.