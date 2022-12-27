https://ria.ru/20221227/patrulirovanie-1841632480.html

Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы

Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы - РИА Новости, 27.12.2022

Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы

Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:22

2022-12-27T13:22

2022-12-27T13:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории может стать хрупким, поэтому жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка "Север-650К", предназначенная для поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.

https://ria.ru/20221215/vodoemy-1838846286.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)