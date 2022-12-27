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Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы - РИА Новости, 27.12.2022
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https://ria.ru/20221227/patrulirovanie-1841632480.html
Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы
Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы - РИА Новости, 27.12.2022
Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы
Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:22
2022-12-27T13:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории может стать хрупким, поэтому жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка "Север-650К", предназначенная для поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.
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петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:22 27.12.2022
 

Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют московские водоемы

Спасатели на судне на воздушной подушке в Москве
Спасатели на судне на воздушной подушке в Москве
Спасатели на судне на воздушной подушке в Москве
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 20 современных судов на воздушной подушке патрулируют столичные водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Спасательные подразделения держат на особом контроле соблюдение правил безопасности в районах городских рек и водоемов, ведется их круглосуточное патрулирование, задействовано более 20 судов на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории может стать хрупким, поэтому жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. На их оснащении находятся более 180 плавсредств, в том числе аэролодка "Север-650К", предназначенная для поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.
Катера на воздушной подушке - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 12:32Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности у рек и водоемов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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