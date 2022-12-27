https://ria.ru/20221227/patriot-1841587880.html

В США признали "неприятный" факт о ЗРК Patriot

В США признали "неприятный" факт о ЗРК Patriot - РИА Новости, 27.12.2022

В США признали "неприятный" факт о ЗРК Patriot

Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не сможет существенно повлиять на ход военных действий на Украине и не поможет ВСУ усилить свои системы... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:09

2022-12-27T11:09

2022-12-27T14:16

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

вашингтон (штат)

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не сможет существенно повлиять на ход военных действий на Украине и не поможет ВСУ усилить свои системы ПВО, пишет американский портал Military Watch.Как утверждается в статье, комплексы вряд ли помогут украинской армии сбивать российские ракеты из-за сомнительного послужного списка ЗРК, а также из-за очень малого количества боевых единиц, которые можно поставить в рамках пакета военной помощи."Зенитно-ракетный комплекс с большим трудом справлялся с самодельными ракетами и советскими ракетами Р-17 60-х годов, поэтому его способность нейтрализовать российские ракеты XXI века вызывает серьезные сомнения", — отметили обозреватели.Потенциальная неудача Patriot на Украине может поставить под угрозу возможность дальнейших продаж комплекса, резюмировали авторы статьи.На прошлой неделе Владимир Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею ЗРК Patriot.

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/zelenskiy-1841563949.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221226/zelenskiy-1841485683.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, вашингтон (штат), пэтриот (зенитный ракетный комплекс )