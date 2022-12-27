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Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой" - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/oon-1841691936.html
Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой"
Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой" - РИА Новости, 27.12.2022
Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой"
Призыв Киева исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект, написал в Telegram глава думского комитета по международным делам, лидер... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:47
2022-12-27T16:09
специальная военная операция на украине
политика
украина
россия
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
оон
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Призыв Киева исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект, написал в Telegram глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.По его мнению, министерство иностранных дел Украины нуждается в историческом ликбезе, поскольку это заявление не имеет здравого обоснования.Парламентарий указал на невозможность исключить Россию из ООН, поскольку, как отметил он, это стало было бы "заложенной миной" под Всемирную организацию.Слуцкий предположил, что высказанная Киевом идея может указывать на утрату украинскими политиками связи с реальностью. Также он раскритиковал предложение главы МИД страны Дмитрия Кулебы провести "мирный саммит" в 2023 году."Приплел еще что-то несусветное про переговоры. В общем, очередные сказки на ночь для западных хозяев. Топорная пропаганда Киева, отношения к положению дел "на земле" не имеющая", — добавил глава ЛДПР.МИД Украины в понедельник призвал исключить Россию из ООН, несмотря на то, что это невозможно по Уставу организации, поскольку Москва обладает правом вето в Совете безопасности.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение провести в феврале "мирный саммит", отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
https://ria.ru/20221227/oon-1841595511.html
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политика, украина, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:47 27.12.2022 (обновлено: 16:09 27.12.2022)
 
Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой"

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что идея Украины о саммите мира не соответствует положению дел

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Призыв Киева исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект, написал в Telegram глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его мнению, министерство иностранных дел Украины нуждается в историческом ликбезе, поскольку это заявление не имеет здравого обоснования.
"Некомпетентная "филькина грамота" рассчитана исключительно на популистский эффект. И основания, и приведенная аргументация — для отсталых", — высказался Слуцкий.
Парламентарий указал на невозможность исключить Россию из ООН, поскольку, как отметил он, это стало было бы "заложенной миной" под Всемирную организацию.
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Слуцкий предположил, что высказанная Киевом идея может указывать на утрату украинскими политиками связи с реальностью. Также он раскритиковал предложение главы МИД страны Дмитрия Кулебы провести "мирный саммит" в 2023 году.
"Приплел еще что-то несусветное про переговоры. В общем, очередные сказки на ночь для западных хозяев. Топорная пропаганда Киева, отношения к положению дел "на земле" не имеющая", — добавил глава ЛДПР.
МИД Украины в понедельник призвал исключить Россию из ООН, несмотря на то, что это невозможно по Уставу организации, поскольку Москва обладает правом вето в Совете безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение провести в феврале "мирный саммит", отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
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