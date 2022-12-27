https://ria.ru/20221227/oon-1841691936.html

Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой"

Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой" - РИА Новости, 27.12.2022

Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой"

Призыв Киева исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект, написал в Telegram глава думского комитета по международным делам, лидер... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:47

2022-12-27T15:47

2022-12-27T16:09

специальная военная операция на украине

политика

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лдпр

леонид слуцкий (политик)

оон

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Призыв Киева исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект, написал в Telegram глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.По его мнению, министерство иностранных дел Украины нуждается в историческом ликбезе, поскольку это заявление не имеет здравого обоснования.Парламентарий указал на невозможность исключить Россию из ООН, поскольку, как отметил он, это стало было бы "заложенной миной" под Всемирную организацию.Слуцкий предположил, что высказанная Киевом идея может указывать на утрату украинскими политиками связи с реальностью. Также он раскритиковал предложение главы МИД страны Дмитрия Кулебы провести "мирный саммит" в 2023 году."Приплел еще что-то несусветное про переговоры. В общем, очередные сказки на ночь для западных хозяев. Топорная пропаганда Киева, отношения к положению дел "на земле" не имеющая", — добавил глава ЛДПР.МИД Украины в понедельник призвал исключить Россию из ООН, несмотря на то, что это невозможно по Уставу организации, поскольку Москва обладает правом вето в Совете безопасности.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение провести в феврале "мирный саммит", отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.

https://ria.ru/20221227/oon-1841595511.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, украина, россия, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик), оон, ситуация в днр и лнр