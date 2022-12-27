15:47 27.12.2022 (обновлено: 16:09 27.12.2022)
Слуцкий назвал призыв Киева исключить Россию из ООН "филькиной грамотой"
Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что идея Украины о саммите мира не соответствует положению дел
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Призыв Киева исключить Россию из ООН рассчитан исключительно на популистский эффект, написал в Telegram глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его мнению, министерство иностранных дел Украины нуждается в историческом ликбезе, поскольку это заявление не имеет здравого обоснования.
"Некомпетентная "филькина грамота" рассчитана исключительно на популистский эффект. И основания, и приведенная аргументация — для отсталых", — высказался Слуцкий.
Парламентарий указал на невозможность исключить Россию из ООН, поскольку, как отметил он, это стало было бы "заложенной миной" под Всемирную организацию.
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Слуцкий предположил, что высказанная Киевом идея может указывать на утрату украинскими политиками связи с реальностью. Также он раскритиковал предложение главы МИД страны Дмитрия Кулебы провести "мирный саммит" в 2023 году.
"Приплел еще что-то несусветное про переговоры. В общем, очередные сказки на ночь для западных хозяев. Топорная пропаганда Киева, отношения к положению дел "на земле" не имеющая", — добавил глава ЛДПР.
МИД Украины в понедельник призвал исключить Россию из ООН, несмотря на то, что это невозможно по Уставу организации, поскольку Москва обладает правом вето в Совете безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение провести в феврале "мирный саммит", отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.