https://ria.ru/20221227/obstrely-1841557846.html

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 105 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:20

2022-12-27T09:20

2022-12-27T09:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 105 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 105 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Горловка, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Майорск, Макеевка. Сообщается, что при обстрелах пострадали четверо мирных жителей. За предыдущие сутки представительство зафиксировало 53 обстрела территории республики со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины