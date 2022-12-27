Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/obstrely-1841557846.html
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 105 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:20
2022-12-27T09:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 105 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 105 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Горловка, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Майорск, Макеевка. Сообщается, что при обстрелах пострадали четверо мирных жителей. За предыдущие сутки представительство зафиксировало 53 обстрела территории республики со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_72333de588c450dec3096abb9465d768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:20 27.12.2022
 
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 105 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела Донецка
Осколки на месте обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки на месте обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 105 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 105 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Горловка, Новоселовка, Каштановое, Минеральное, Майорск, Макеевка.
Сообщается, что при обстрелах пострадали четверо мирных жителей.
За предыдущие сутки представительство зафиксировало 53 обстрела территории республики со стороны украинских войск.
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала