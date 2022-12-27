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ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022
ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:43
2022-12-27T14:43
2022-12-27T14:43
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР шесть снарядов