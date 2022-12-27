https://ria.ru/20221227/m777-1841668822.html

ВС России уничтожили американскую систему M777 в Запорожской области

ВС России уничтожили американскую систему M777 в Запорожской области - РИА Новости, 27.12.2022

ВС России уничтожили американскую систему M777 в Запорожской области

Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области, отмечает... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:48

2022-12-27T14:48

2022-12-27T15:01

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области, отмечает Минобороны РФ."Артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, запорожская область, сша, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр