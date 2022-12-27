https://ria.ru/20221227/m777-1841668822.html
ВС России уничтожили американскую систему M777 в Запорожской области
ВС России уничтожили американскую систему M777 в Запорожской области - РИА Новости, 27.12.2022
ВС России уничтожили американскую систему M777 в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области, отмечает... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:48
2022-12-27T14:48
2022-12-27T15:01
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области, отмечает Минобороны РФ."Артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:48 27.12.2022 (обновлено: 15:01 27.12.2022)
ВС России уничтожили американскую систему M777 в Запорожской области
Минобороны: ВС России уничтожили американскую систему M777 в Запорожской области