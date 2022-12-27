https://ria.ru/20221227/lyuki-1841555032.html

Житель Омска украл 16 крышек от канализационных люков

Житель Омска украл 16 крышек от канализационных люков - РИА Новости, 27.12.2022

Житель Омска украл 16 крышек от канализационных люков

Житель Омска за месяц украл 16 крышек от канализационных люков, теперь похитителю грозит до двух лет колонии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:01

2022-12-27T09:01

2022-12-27T11:46

омск

происшествия

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ОМСК, 27 дек — РИА Новости. Житель Омска за месяц украл 16 крышек от канализационных люков, теперь похитителю грозит до двух лет колонии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Как выяснилось, 45-летний мужчина совершил преступление еще осенью, все крышки принадлежали АО "ОмскВодоканал", ущерб оценили в 52 тысячи рублей.Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража", свою вину он признал полностью. Кроме того, его действия привели к опасности для здоровья и жизни жителей Омска, а работникам организации пришлось срочно устанавливать новые крышки.

https://ria.ru/20221219/sud-1839718997.html

омск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омск, происшествия