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Житель Омска украл 16 крышек от канализационных люков
Житель Омска украл 16 крышек от канализационных люков - РИА Новости, 27.12.2022
Житель Омска украл 16 крышек от канализационных люков
Житель Омска за месяц украл 16 крышек от канализационных люков, теперь похитителю грозит до двух лет колонии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:01
2022-12-27T09:01
2022-12-27T11:46
омск
происшествия
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ОМСК, 27 дек — РИА Новости. Житель Омска за месяц украл 16 крышек от канализационных люков, теперь похитителю грозит до двух лет колонии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Как выяснилось, 45-летний мужчина совершил преступление еще осенью, все крышки принадлежали АО "ОмскВодоканал", ущерб оценили в 52 тысячи рублей.Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража", свою вину он признал полностью. Кроме того, его действия привели к опасности для здоровья и жизни жителей Омска, а работникам организации пришлось срочно устанавливать новые крышки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, происшествия
09:01 27.12.2022 (обновлено: 11:46 27.12.2022)
Житель Омска украл 16 крышек от канализационных люков
Жителю Омска грозит до двух лет колонии за кражу 16 крышек от канализационных люков
ОМСК, 27 дек — РИА Новости.
Житель Омска за месяц украл 16 крышек от канализационных люков, теперь похитителю грозит до двух лет колонии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры
.
Как выяснилось, 45-летний мужчина совершил преступление еще осенью, все крышки принадлежали АО "ОмскВодоканал", ущерб оценили в 52 тысячи рублей.
"В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2022 года фигурант уголовного дела, находясь на территории Советского административного округа Омска, совершил хищения 16 крышек канализационных люков", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража", свою вину он признал полностью. Кроме того, его действия привели к опасности для здоровья и жизни жителей Омска, а работникам организации пришлось срочно устанавливать новые крышки.