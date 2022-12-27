https://ria.ru/20221227/lenoblast-1841690622.html
Ленобласть намерена расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
Ленобласть намерена расширять сотрудничество с Республикой Беларусь - РИА Новости, 27.12.2022
Ленобласть намерена расширять сотрудничество с Республикой Беларусь
Правительство Ленинградской области стремится к расширению сотрудничества с областями-партнерами, а также с Республикой Беларусь, сказал губернатор области... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:49
2022-12-27T15:49
2022-12-27T15:49
ленинградская область
александр дрозденко
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Правительство Ленинградской области стремится к расширению сотрудничества с областями-партнерами, а также с Республикой Беларусь, сказал губернатор области Александр Дрозденко во время деловой встречи с госекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.Встреча прошла в Доме правительства Ленинградской области."Президенты России и Беларуси в понедельник, 26 декабря, подписали Декрет, утвердивший бюджет, в котором заметно увеличены расходы на социально-гуманитарные программы - образовательные, гражданско-патриотические, культурно-гуманитарные, издательские", - сказал Мезенцев на встрече.Госсекретарь отметил, что практика межрегионального взаимодействия субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь расширяется и Ленинградская область занимает в этом процессе достойное место.Одной из тем встречи стала тема формирования нового тома "Библиотеки Союзного государства", посвященного "Ленинградской битве".Губернатор Ленинградской области поддержал предложение об участии экспертов, историков, архивистов региона в формировании нового тома "Библиотеки Союзного государства", посвященного "Ленинградской битве", особо отметив при этом значение решение президента России провести в течение 2023 года масштабные памятные мероприятия, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда и предстоящему в январе 2024 года 80-летию полного снятия блокады.Дмитрий Мезенцев сообщил, что книга, посвященная подвигу защитников ленинградских рубежей, будет представлена 22 июня 2023 года в помещениях гарнизона Брестской крепости. Он пригласил Александра Дрозденко принять участие в церемонии презентации книги, в широкой дискуссии в формате "Брест-Минск-Москва", посвященной вопросам защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне, и в памятных мероприятиях, которые будут организованы Постоянным Комитетом в День памяти и скорби.Государственный секретарь отметил, что практика межрегионального взаимодействия субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь расширяется и Ленинградская область занимает в этом процессе достойное место.
https://ria.ru/20221125/sotrudnichestvo-1834212760.html
https://ria.ru/20221111/lenoblast-1830732644.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр дрозденко, дмитрий мезенцев
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Дмитрий Мезенцев
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Правительство Ленинградской области стремится к расширению сотрудничества с областями-партнерами, а также с Республикой Беларусь, сказал губернатор области Александр Дрозденко во время деловой встречи с госекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
Встреча прошла в Доме правительства Ленинградской области.
"Президенты России и Беларуси в понедельник, 26 декабря, подписали Декрет, утвердивший бюджет, в котором заметно увеличены расходы на социально-гуманитарные программы - образовательные, гражданско-патриотические, культурно-гуманитарные, издательские", - сказал Мезенцев на встрече.
Госсекретарь отметил, что практика межрегионального взаимодействия субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь расширяется и Ленинградская область занимает в этом процессе достойное место.
Одной из тем встречи стала тема формирования нового тома "Библиотеки Союзного государства", посвященного "Ленинградской битве".
Губернатор Ленинградской области поддержал предложение об участии экспертов, историков, архивистов региона в формировании нового тома "Библиотеки Союзного государства", посвященного "Ленинградской битве", особо отметив при этом значение решение президента России провести в течение 2023 года масштабные памятные мероприятия, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда
и предстоящему в январе 2024 года 80-летию полного снятия блокады.
Дмитрий Мезенцев сообщил, что книга, посвященная подвигу защитников ленинградских рубежей, будет представлена 22 июня 2023 года в помещениях гарнизона Брестской крепости. Он пригласил Александра Дрозденко принять участие в церемонии презентации книги, в широкой дискуссии в формате "Брест-Минск-Москва", посвященной вопросам защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне, и в памятных мероприятиях, которые будут организованы Постоянным Комитетом в День памяти и скорби.
Государственный секретарь отметил, что практика межрегионального взаимодействия субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь расширяется и Ленинградская область занимает в этом процессе достойное место.