https://ria.ru/20221227/lenoblast-1841690622.html

Ленобласть намерена расширять сотрудничество с Республикой Беларусь

Ленобласть намерена расширять сотрудничество с Республикой Беларусь - РИА Новости, 27.12.2022

Ленобласть намерена расширять сотрудничество с Республикой Беларусь

Правительство Ленинградской области стремится к расширению сотрудничества с областями-партнерами, а также с Республикой Беларусь, сказал губернатор области... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:49

2022-12-27T15:49

2022-12-27T15:49

ленинградская область

александр дрозденко

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Правительство Ленинградской области стремится к расширению сотрудничества с областями-партнерами, а также с Республикой Беларусь, сказал губернатор области Александр Дрозденко во время деловой встречи с госекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.Встреча прошла в Доме правительства Ленинградской области."Президенты России и Беларуси в понедельник, 26 декабря, подписали Декрет, утвердивший бюджет, в котором заметно увеличены расходы на социально-гуманитарные программы - образовательные, гражданско-патриотические, культурно-гуманитарные, издательские", - сказал Мезенцев на встрече.Госсекретарь отметил, что практика межрегионального взаимодействия субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь расширяется и Ленинградская область занимает в этом процессе достойное место.Одной из тем встречи стала тема формирования нового тома "Библиотеки Союзного государства", посвященного "Ленинградской битве".Губернатор Ленинградской области поддержал предложение об участии экспертов, историков, архивистов региона в формировании нового тома "Библиотеки Союзного государства", посвященного "Ленинградской битве", особо отметив при этом значение решение президента России провести в течение 2023 года масштабные памятные мероприятия, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда и предстоящему в январе 2024 года 80-летию полного снятия блокады.Дмитрий Мезенцев сообщил, что книга, посвященная подвигу защитников ленинградских рубежей, будет представлена 22 июня 2023 года в помещениях гарнизона Брестской крепости. Он пригласил Александра Дрозденко принять участие в церемонии презентации книги, в широкой дискуссии в формате "Брест-Минск-Москва", посвященной вопросам защиты исторической памяти о Великой Отечественной войне, и в памятных мероприятиях, которые будут организованы Постоянным Комитетом в День памяти и скорби.Государственный секретарь отметил, что практика межрегионального взаимодействия субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь расширяется и Ленинградская область занимает в этом процессе достойное место.

https://ria.ru/20221125/sotrudnichestvo-1834212760.html

https://ria.ru/20221111/lenoblast-1830732644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, дмитрий мезенцев