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В Греции арестовали шестерых подростков за изнасилование сверстника - РИА Новости, 27.12.2022
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В Греции арестовали шестерых подростков за изнасилование сверстника
В Греции арестовали шестерых подростков за изнасилование сверстника - РИА Новости, 27.12.2022
В Греции арестовали шестерых подростков за изнасилование сверстника
В Афинах полиция арестовала шестерых 15-летних подростков за изнасилование сверстника, еще двое объявлены в розыск, сообщает греческое общественное телевидение... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:24
2022-12-27T14:24
в мире
греция
афины
албания
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АФИНЫ, 27 дек – РИА Новости. В Афинах полиция арестовала шестерых 15-летних подростков за изнасилование сверстника, еще двое объявлены в розыск, сообщает греческое общественное телевидение ERT. Дело вызвало общественный резонанс, министр защиты граждан Такис Теодорикакос назвал произошедшее "невообразимо бесчеловечным случаем". Выяснилось, что группа из восьми 15-летних подростков более месяца, с начала ноября, неоднократно насиловала сверстника, а происходящее снимала на телефоны. Видео они распространяли на мобильные телефоны друзей и одноклассников, а жертву травили и запугивали, чтобы заставить его молчать. Сообщается, что один из подростков сбежал в Албанию, откуда он родом. Прокуратура предъявила задержанным обвинения в преступлениях. Вместе с тем одного из них пришлось отпустить с ограничительными условиями, так как ему еще не исполнилось 15 лет. В домах были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, на которых есть видеозаписи, а также небольшое количество наркотиков. По информации, все они признались в сексуальных действиях, но без применения насилия. Власти также выясняют роль четырех девочек-подростков - три 15-летних и одной 14-летней, которые якобы присутствовали во время пыток и группового изнасилования, сообщает ERT. Как сообщает телеканал OPEN, даже опытные полицейские были шокированы, когда подростки сказали им, что "это была шутка" и "это было просто ради забавы". Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция, призвал все общество мобилизоваться и не допускать таких происшествий. "Невообразимо бесчеловечный случай неоднократного изнасилования несовершеннолетнего восемью его сверстниками шокирует всех нас. Греческая полиция выполняет свой долг, выявляя и расследуя преступные действия. Но в чрезвычайно чувствительном вопросе насилия между несовершеннолетними все должны мобилизоваться, прежде чем такие события станут частью полицейского отчета. И в первую очередь должны внести свой вклад родители и учителя", - написал министр в соцсетях. Теодорикакос призвал СМИ и всех проявить необходимую деликатность и осмотрительность.
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в мире, греция, афины, албания
В мире, Греция, Афины, Албания
14:24 27.12.2022
 
В Греции арестовали шестерых подростков за изнасилование сверстника

Полиция Греции арестовала шестерых 15-летних подростков за изнасилование сверстника

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 27 дек – РИА Новости. В Афинах полиция арестовала шестерых 15-летних подростков за изнасилование сверстника, еще двое объявлены в розыск, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Дело вызвало общественный резонанс, министр защиты граждан Такис Теодорикакос назвал произошедшее "невообразимо бесчеловечным случаем".
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Выяснилось, что группа из восьми 15-летних подростков более месяца, с начала ноября, неоднократно насиловала сверстника, а происходящее снимала на телефоны. Видео они распространяли на мобильные телефоны друзей и одноклассников, а жертву травили и запугивали, чтобы заставить его молчать.
"В какой-то момент родители поняли, что с ребенком что-то не так. 15-летний подросток нашел смелость и рассказал о пережитом кошмаре. Затем они обратились в полицию, в власти произвели шесть арестов. Еще двое их друзей того же возраста находятся в розыске", - сообщает ERT.
Сообщается, что один из подростков сбежал в Албанию, откуда он родом.
Прокуратура предъявила задержанным обвинения в преступлениях. Вместе с тем одного из них пришлось отпустить с ограничительными условиями, так как ему еще не исполнилось 15 лет.
В домах были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, на которых есть видеозаписи, а также небольшое количество наркотиков.
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По информации, все они признались в сексуальных действиях, но без применения насилия.
Власти также выясняют роль четырех девочек-подростков - три 15-летних и одной 14-летней, которые якобы присутствовали во время пыток и группового изнасилования, сообщает ERT.
Как сообщает телеканал OPEN, даже опытные полицейские были шокированы, когда подростки сказали им, что "это была шутка" и "это было просто ради забавы".
Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция, призвал все общество мобилизоваться и не допускать таких происшествий.
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"Невообразимо бесчеловечный случай неоднократного изнасилования несовершеннолетнего восемью его сверстниками шокирует всех нас. Греческая полиция выполняет свой долг, выявляя и расследуя преступные действия. Но в чрезвычайно чувствительном вопросе насилия между несовершеннолетними все должны мобилизоваться, прежде чем такие события станут частью полицейского отчета. И в первую очередь должны внести свой вклад родители и учителя", - написал министр в соцсетях.
Теодорикакос призвал СМИ и всех проявить необходимую деликатность и осмотрительность.
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