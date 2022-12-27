https://ria.ru/20221227/gretsiya-1841652757.html

В Греции арестовали шестерых подростков за изнасилование сверстника

В Греции арестовали шестерых подростков за изнасилование сверстника - РИА Новости, 27.12.2022

В Греции арестовали шестерых подростков за изнасилование сверстника

В Афинах полиция арестовала шестерых 15-летних подростков за изнасилование сверстника, еще двое объявлены в розыск, сообщает греческое общественное телевидение... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:24

2022-12-27T14:24

2022-12-27T14:24

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албания

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АФИНЫ, 27 дек – РИА Новости. В Афинах полиция арестовала шестерых 15-летних подростков за изнасилование сверстника, еще двое объявлены в розыск, сообщает греческое общественное телевидение ERT. Дело вызвало общественный резонанс, министр защиты граждан Такис Теодорикакос назвал произошедшее "невообразимо бесчеловечным случаем". Выяснилось, что группа из восьми 15-летних подростков более месяца, с начала ноября, неоднократно насиловала сверстника, а происходящее снимала на телефоны. Видео они распространяли на мобильные телефоны друзей и одноклассников, а жертву травили и запугивали, чтобы заставить его молчать. Сообщается, что один из подростков сбежал в Албанию, откуда он родом. Прокуратура предъявила задержанным обвинения в преступлениях. Вместе с тем одного из них пришлось отпустить с ограничительными условиями, так как ему еще не исполнилось 15 лет. В домах были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, на которых есть видеозаписи, а также небольшое количество наркотиков. По информации, все они признались в сексуальных действиях, но без применения насилия. Власти также выясняют роль четырех девочек-подростков - три 15-летних и одной 14-летней, которые якобы присутствовали во время пыток и группового изнасилования, сообщает ERT. Как сообщает телеканал OPEN, даже опытные полицейские были шокированы, когда подростки сказали им, что "это была шутка" и "это было просто ради забавы". Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция, призвал все общество мобилизоваться и не допускать таких происшествий. "Невообразимо бесчеловечный случай неоднократного изнасилования несовершеннолетнего восемью его сверстниками шокирует всех нас. Греческая полиция выполняет свой долг, выявляя и расследуя преступные действия. Но в чрезвычайно чувствительном вопросе насилия между несовершеннолетними все должны мобилизоваться, прежде чем такие события станут частью полицейского отчета. И в первую очередь должны внести свой вклад родители и учителя", - написал министр в соцсетях. Теодорикакос призвал СМИ и всех проявить необходимую деликатность и осмотрительность.

https://ria.ru/20221226/moskva-1841265772.html

https://ria.ru/20221223/voditel-1841001801.html

https://ria.ru/20221209/tatuirovschik-1837445378.html

https://rsport.ria.ru/20221215/novoselov-1838891349.html

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в мире, греция, афины, албания