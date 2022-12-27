https://ria.ru/20221227/evrosoyuz-1841712881.html

Косачев назвал "потерявший самостоятельность" ЕС главным провалом года

Косачев назвал "потерявший самостоятельность" ЕС главным провалом года - РИА Новости, 27.12.2022

Косачев назвал "потерявший самостоятельность" ЕС главным провалом года

Главным провалом уходящего года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает Евросоюз, потерявший самостоятельность на международной арене. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:59

2022-12-27T16:59

2022-12-27T16:59

в мире

константин косачев

евросоюз

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главным провалом уходящего года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает Евросоюз, потерявший самостоятельность на международной арене. "Главным провалом года я бы назвал Евросоюз и, пожалуй, его лидера – Германию. От самостоятельности и повышения роли ЕС, о которой довольно робко и абстрактно некоторое время говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не осталось даже намеков. Объединенная Европа фактически утратила субъектность на международной арене, касается ли это вопросов безопасности или дипломатии", - сказал он журналистам. По его словам, США добились гораздо большего, чем им было нужно, "в своем эгоистичном стремлении" ослабить главного конкурента – и это сегодня именно Евросоюз, а не Китай. "Они не только ослабили, но фактически "деевропеизировали" Европу, оставив в ней править бал русофобское, проамериканское, и уже в силу этого антиевропейское "лобби" восточных лимитрофов", - сказал сенатор. Как отметил Косачев, невозможно не испытывать откровенного стыда от того, как европейские лидеры "один за другим каются в том", что составляло краеугольный камень политики разрядки и сотрудничества и триумф дипломатии предыдущих поколений политиков еще со времен Шарля де Голля и Вилли Брандта. Тем самым ЕС отказался от давно заложенных принципов сотрудничества с Россией, подчеркнул он. "Действительно, нелепо развивать тесную экономическую и энергетическую взаимозависимость с партнером, если планируешь радикально нарушить его интересы в сфере безопасности, пересечь все мыслимые и немыслимые "красные линии", отказываешься от диалога по гарантиям безопасности, десятилетиями продвигаешь военный альянс к его границам и настраиваешь соседей против него вплоть до поощрения государственных переворотов", - заявил сенатор.

https://ria.ru/20221226/medvedev-1841528223.html

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, россия