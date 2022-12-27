Косачев назвал "потерявший самостоятельность" ЕС главным провалом года
Косачев заявил, что от самостоятельности и повышения роли ЕС не осталось даже намеков
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главным провалом уходящего года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает Евросоюз, потерявший самостоятельность на международной арене.
"Главным провалом года я бы назвал Евросоюз и, пожалуй, его лидера – Германию. От самостоятельности и повышения роли ЕС, о которой довольно робко и абстрактно некоторое время говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не осталось даже намеков. Объединенная Европа фактически утратила субъектность на международной арене, касается ли это вопросов безопасности или дипломатии", - сказал он журналистам.
26 декабря, 21:55Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год
По его словам, США добились гораздо большего, чем им было нужно, "в своем эгоистичном стремлении" ослабить главного конкурента – и это сегодня именно Евросоюз, а не Китай. "Они не только ослабили, но фактически "деевропеизировали" Европу, оставив в ней править бал русофобское, проамериканское, и уже в силу этого антиевропейское "лобби" восточных лимитрофов", - сказал сенатор.
Как отметил Косачев, невозможно не испытывать откровенного стыда от того, как европейские лидеры "один за другим каются в том", что составляло краеугольный камень политики разрядки и сотрудничества и триумф дипломатии предыдущих поколений политиков еще со времен Шарля де Голля и Вилли Брандта. Тем самым ЕС отказался от давно заложенных принципов сотрудничества с Россией, подчеркнул он.
"Действительно, нелепо развивать тесную экономическую и энергетическую взаимозависимость с партнером, если планируешь радикально нарушить его интересы в сфере безопасности, пересечь все мыслимые и немыслимые "красные линии", отказываешься от диалога по гарантиям безопасности, десятилетиями продвигаешь военный альянс к его границам и настраиваешь соседей против него вплоть до поощрения государственных переворотов", - заявил сенатор.
11 декабря, 08:00Австрия предупреждает Европу о последствиях