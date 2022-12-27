https://ria.ru/20221227/elka-1841726426.html

Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя

Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя - РИА Новости, 27.12.2022

Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя

Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя в рамках проекта "Новогоднее путешествие", говорится в пресс-релизе Российского движения детей и молодежи... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:33

2022-12-27T17:33

2022-12-27T17:33

новый год — 2023

общество

мариуполь

москва

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя в рамках проекта "Новогоднее путешествие", говорится в пресс-релизе Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых". "Накануне праздника 300 ребят отправились в "Новогоднее путешествие" из Мариуполя в новогоднюю Москву, чтобы посетить главную "ёлку" страны в Государственном Кремлевском дворце. Ребят окружили заботой и вниманием на пути в Москву – в поезде для детей была подготовлена познавательная программа от вожатых. Но по-настоящему теплый прием для маленьких гостей был организован в столице", - следует из сообщения. Как отметил председатель правления движения Григорий Гуров, чьи слова приводятся в сообщении, для детей такое событие стало не только поводом почувствовать приближение праздника, но и "уверенность, в том, что рядом с ними всегда будут чуткие и заботливые люди в любой сложной жизненной ситуации". "Новогоднее путешествие" - совместный проект Росмолодежи, РДДМ "Движение первых" и АНО "Большая перемена", который реализуется в рамках Общероссийской акции "Мы вместе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, мариуполь, москва, государственный кремлевский дворец