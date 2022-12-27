https://ria.ru/20221227/elka-1841726426.html
Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя
Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя - РИА Новости, 27.12.2022
Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя
Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя в рамках проекта "Новогоднее путешествие", говорится в пресс-релизе Российского движения детей и молодежи... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:33
2022-12-27T17:33
2022-12-27T17:33
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общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя в рамках проекта "Новогоднее путешествие", говорится в пресс-релизе Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых". "Накануне праздника 300 ребят отправились в "Новогоднее путешествие" из Мариуполя в новогоднюю Москву, чтобы посетить главную "ёлку" страны в Государственном Кремлевском дворце. Ребят окружили заботой и вниманием на пути в Москву – в поезде для детей была подготовлена познавательная программа от вожатых. Но по-настоящему теплый прием для маленьких гостей был организован в столице", - следует из сообщения. Как отметил председатель правления движения Григорий Гуров, чьи слова приводятся в сообщении, для детей такое событие стало не только поводом почувствовать приближение праздника, но и "уверенность, в том, что рядом с ними всегда будут чуткие и заботливые люди в любой сложной жизненной ситуации". "Новогоднее путешествие" - совместный проект Росмолодежи, РДДМ "Движение первых" и АНО "Большая перемена", который реализуется в рамках Общероссийской акции "Мы вместе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мариуполь, москва, государственный кремлевский дворец
Новый год — 2023, Общество, Мариуполь, Москва, Государственный Кремлевский дворец
Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя
Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя по проекту "Новогоднее путешествие"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кремлевскую елку посетили 300 детей из Мариуполя в рамках проекта "Новогоднее путешествие", говорится в пресс-релизе Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых".
"Накануне праздника 300 ребят отправились в "Новогоднее путешествие" из Мариуполя в новогоднюю Москву
, чтобы посетить главную "ёлку" страны в Государственном Кремлевском дворце
. Ребят окружили заботой и вниманием на пути в Москву – в поезде для детей была подготовлена познавательная программа от вожатых. Но по-настоящему теплый прием для маленьких гостей был организован в столице", - следует из сообщения.
Как отметил председатель правления движения Григорий Гуров, чьи слова приводятся в сообщении, для детей такое событие стало не только поводом почувствовать приближение праздника, но и "уверенность, в том, что рядом с ними всегда будут чуткие и заботливые люди в любой сложной жизненной ситуации".
"Новогоднее путешествие" - совместный проект Росмолодежи, РДДМ "Движение первых" и АНО "Большая перемена", который реализуется в рамках Общероссийской акции "Мы вместе".