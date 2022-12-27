18:47 27.12.2022 (обновлено: 22:24 27.12.2022)
Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс
Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу проинспектировала доставку гуманитарной помощи в Донбассе
© Фото : @ksenia_shoigu / Telegram Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР
Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу приехала в Донбасс с гуманитарной помощью и подарками для детей. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
"Очень важная поездка. Удалось посетить Свято-Николаевский храм в Стаханове, поздравить детишек Донбасса с наступающим Новым годом и навестить наших героев, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице", — написала Шойгу.
Как сообщил телеканал "Звезда", она вместе с музыкантом Александром Степановым проконтролировала доставку подарков детям в ЛНР. Благодаря участникам и партнерам проектов "Лиги" и "Острова фортов" в Кронштадте было проведено 35 новогодних представлений и отправлено более 110 тысяч подарков для детей в Донбассе, добавила Шойгу.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
© Фото : @ksenia_shoigu / Telegram Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР
Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР