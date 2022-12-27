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Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс

Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс - РИА Новости, 27.12.2022

Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс

Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу приехала в Донбасс с гуманитарной помощью и подарками для детей. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:47

2022-12-27T18:47

2022-12-27T22:24

общество

ксения шойгу

донбасс

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу приехала в Донбасс с гуманитарной помощью и подарками для детей. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.Как сообщил телеканал "Звезда", она вместе с музыкантом Александром Степановым проконтролировала доставку подарков детям в ЛНР. Благодаря участникам и партнерам проектов "Лиги" и "Острова фортов" в Кронштадте было проведено 35 новогодних представлений и отправлено более 110 тысяч подарков для детей в Донбассе, добавила Шойгу.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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общество, ксения шойгу, донбасс