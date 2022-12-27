Рейтинг@Mail.ru
Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/donbass-1841748803.html
Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс
Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс - РИА Новости, 27.12.2022
Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс
Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу приехала в Донбасс с гуманитарной помощью и подарками для детей. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:47
2022-12-27T22:24
общество
ксения шойгу
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841747496_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_667a7ef38d724f6dafc8b45ea3115367.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу приехала в Донбасс с гуманитарной помощью и подарками для детей. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.Как сообщил телеканал "Звезда", она вместе с музыкантом Александром Степановым проконтролировала доставку подарков детям в ЛНР. Благодаря участникам и партнерам проектов "Лиги" и "Острова фортов" в Кронштадте было проведено 35 новогодних представлений и отправлено более 110 тысяч подарков для детей в Донбассе, добавила Шойгу.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841747496_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_477dea79394c5c81119cd461f1922b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ксения шойгу, донбасс
Общество, Ксения Шойгу, Донбасс
18:47 27.12.2022 (обновлено: 22:24 27.12.2022)
 
Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу посетила Донбасс

Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу проинспектировала доставку гуманитарной помощи в Донбассе

© Фото : @ksenia_shoigu / Telegram Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР
Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : @ksenia_shoigu / Telegram
Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу приехала в Донбасс с гуманитарной помощью и подарками для детей. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
"Очень важная поездка. Удалось посетить Свято-Николаевский храм в Стаханове, поздравить детишек Донбасса с наступающим Новым годом и навестить наших героев, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице", — написала Шойгу.
Как сообщил телеканал "Звезда", она вместе с музыкантом Александром Степановым проконтролировала доставку подарков детям в ЛНР. Благодаря участникам и партнерам проектов "Лиги" и "Острова фортов" в Кронштадте было проведено 35 новогодних представлений и отправлено более 110 тысяч подарков для детей в Донбассе, добавила Шойгу.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
© Фото : @ksenia_shoigu / Telegram Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР
Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : @ksenia_shoigu / Telegram
Ксения Шойгу во время посещения Свято-Николаевского храма в Стаханове, ЛНР
 
ОбществоКсения ШойгуДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала