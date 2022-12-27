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В Черновцах с фасада театра демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 27.12.2022
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В Черновцах с фасада театра демонтировали бюст Пушкина
В Черновцах с фасада театра демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 27.12.2022
В Черновцах с фасада театра демонтировали бюст Пушкина
В украинском городе Черновцы демонтировали бюст классика русской литературы Александра Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:09
2022-12-27T15:09
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В украинском городе Черновцы демонтировали бюст классика русской литературы Александра Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской, сообщил во вторник областной совет. "С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина", - сообщил областной совет на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как отмечается в сообщении, после демонтажа бюст будет перемещен в складское помещение театра. Ранее в Черновцах уже демонтировали два памятника поэту. Также памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841402187.html
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в мире, александр пушкин, черновцы, россия, украина, сергей лавров
В мире, Александр Пушкин, Черновцы, Россия, Украина, Сергей Лавров
15:09 27.12.2022
 
В Черновцах с фасада театра демонтировали бюст Пушкина

В украинском городе Черновцы с фасада театра демонтировали бюст Пушкина

© Фото : Чернівецька обласна радаВ Черновцах демонтировали бюс Александра Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра
В Черновцах демонтировали бюс Александра Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Чернівецька обласна рада
В Черновцах демонтировали бюс Александра Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В украинском городе Черновцы демонтировали бюст классика русской литературы Александра Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской, сообщил во вторник областной совет.
"С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской сняли гипсовый бюст российского поэта Александра Пушкина", - сообщил областной совет на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Как отмечается в сообщении, после демонтажа бюст будет перемещен в складское помещение театра.
Ранее в Черновцах уже демонтировали два памятника поэту. Также памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреАлександр ПушкинЧерновцыРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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