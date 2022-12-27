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Число зарегистрированных объектов по "дачной амнистии" выросло в МО
Число зарегистрированных объектов по "дачной амнистии" выросло в МО - РИА Новости, 27.12.2022
Число зарегистрированных объектов по "дачной амнистии" выросло в МО
Жители Московской области зарегистрировали за этот год 93 тысячи объектов по "дачной амнистии". Это число превысило показатели 2021 года на 10 тысяч. В... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:29
2022-12-27T16:29
2022-12-27T16:29
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Жители Московской области зарегистрировали за этот год 93 тысячи объектов по "дачной амнистии". Это число превысило показатели 2021 года на 10 тысяч. В минимуществе региона уточнили, что общая площадь объектов составляет около 10 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил телеканал "360".Зампред правительства региона Анна Кротова пояснила, что в этом году налоговый потенциал поставленной на учет недвижимостисоставил 350 миллионов рублей. Это почти на 50% больше, чем в 2021 году."В число лидеров по этому показателю среди муниципалитетов региона вошли городские округа: Раменский, где поставили на учет 7180 объектов капитального строительства, в Одинцове зарегистрировано 5954 строения и Дмитровском – 5643", – рассказала Кротова.Она пояснила, что такие результаты стали возможны благодаря закону ускоренной регистрации, который начал действовать в мае этого года. Он дал возможность приватизировать строения на садовых участках и землях ИЖС.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Жители Московской области зарегистрировали за этот год 93 тысячи объектов по "дачной амнистии". Это число превысило показатели 2021 года на 10 тысяч. В минимуществе региона уточнили, что общая площадь объектов составляет около 10 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Зампред правительства региона Анна Кротова пояснила, что в этом году налоговый потенциал поставленной на учет недвижимостисоставил 350 миллионов рублей. Это почти на 50% больше, чем в 2021 году.
"В число лидеров по этому показателю среди муниципалитетов региона вошли городские округа: Раменский, где поставили на учет 7180 объектов капитального строительства, в Одинцове зарегистрировано 5954 строения и Дмитровском – 5643", – рассказала Кротова.
Она пояснила, что такие результаты стали возможны благодаря закону ускоренной регистрации, который начал действовать в мае этого года. Он дал возможность приватизировать строения на садовых участках и землях ИЖС.