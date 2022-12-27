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Минфин не пересматривал оценки бюджета-2023 из-за потолка цен на нефть - РИА Новости, 27.12.2022
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Минфин не пересматривал оценки бюджета-2023 из-за потолка цен на нефть
Минфин не пересматривал оценки бюджета-2023 из-за потолка цен на нефть - РИА Новости, 27.12.2022
Минфин не пересматривал оценки бюджета-2023 из-за потолка цен на нефть
Минфин России не пересматривал оценки бюджета на 2023 год из-за введения потолка цен на российскую нефть, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:10
2022-12-27T10:10
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин России не пересматривал оценки бюджета на 2023 год из-за введения потолка цен на российскую нефть, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Он добавил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах. "Честно сказать, мы оценки не пересматривали. Почему? Потому что продавать нефть все равно будем. Котировки нефти все равно будут зависеть от рыночных, мировых котировок. Да, есть вопрос дисконта - какой будет дисконт? Потому что, будет нефть 100, мы же за 60 не будем продавать, правильно? Будем продавать гораздо выше", - сказал Силуанов. Он отметил, что установление потолков является нерыночным инструментом. "Понятно, что все это не рыночно. Но цены-то рыночные на Brent, и от этого уже будут зависеть и вопросы той договоренности, той цены договоренности между нашими экспортерами и потребителями нашей нефти и нефтепродуктов. Поэтому насколько здесь действие этого потолка для нас существенно? Существенно в той части, что в те страны, которые установили потолок, поставок не будет. Будут в другие страны. Да, логистика вырастет, да, дисконты могут от этого измениться", - сказал министр. Силуанов подчеркнул, что все расходные обязательства бюджета будут исполнены. "Мы все для этого сделаем. Что касается валютной выручки - все будет зависеть от того, насколько будет спрос на нефть, насколько будет предложение этой нефти, и насколько наши экспортеры найдут новые рынки сбыта", - добавил он. Рассуждая гипотетически о возможных действиях при снижении спроса на нефть и при увеличении дисконта на нефть из РФ, он отметил, что у властей есть два источника - займы и Фонд национального благосостояния. "Даже допускаем мы то, что цены (на нефть - ред.) падают, объемы (экспорта - ред.) сокращаются, что делать? Значит, будем использовать два источника: ФНБ и займы. Собственно, наш ответ", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
10:10 27.12.2022
 
Минфин не пересматривал оценки бюджета-2023 из-за потолка цен на нефть

Силуанов: Минфин не пересматривал оценки бюджета-2023 из-за потолка цен на нефть России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минфин России не пересматривал оценки бюджета на 2023 год из-за введения потолка цен на российскую нефть, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Он добавил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.
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"Честно сказать, мы оценки не пересматривали. Почему? Потому что продавать нефть все равно будем. Котировки нефти все равно будут зависеть от рыночных, мировых котировок. Да, есть вопрос дисконта - какой будет дисконт? Потому что, будет нефть 100, мы же за 60 не будем продавать, правильно? Будем продавать гораздо выше", - сказал Силуанов.
Он отметил, что установление потолков является нерыночным инструментом. "Понятно, что все это не рыночно. Но цены-то рыночные на Brent, и от этого уже будут зависеть и вопросы той договоренности, той цены договоренности между нашими экспортерами и потребителями нашей нефти и нефтепродуктов. Поэтому насколько здесь действие этого потолка для нас существенно? Существенно в той части, что в те страны, которые установили потолок, поставок не будет. Будут в другие страны. Да, логистика вырастет, да, дисконты могут от этого измениться", - сказал министр.
Силуанов подчеркнул, что все расходные обязательства бюджета будут исполнены. "Мы все для этого сделаем. Что касается валютной выручки - все будет зависеть от того, насколько будет спрос на нефть, насколько будет предложение этой нефти, и насколько наши экспортеры найдут новые рынки сбыта", - добавил он.
Рассуждая гипотетически о возможных действиях при снижении спроса на нефть и при увеличении дисконта на нефть из РФ, он отметил, что у властей есть два источника - займы и Фонд национального благосостояния. "Даже допускаем мы то, что цены (на нефть - ред.) падают, объемы (экспорта - ред.) сокращаются, что делать? Значит, будем использовать два источника: ФНБ и займы. Собственно, наш ответ", - сказал Силуанов.
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