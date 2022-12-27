https://ria.ru/20221227/avtovaz-1841549609.html
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 27.12.2022
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan
"АвтоВАЗ" планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производится минимум три модели, сообщил... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T07:16
2022-12-27T07:16
2022-12-27T07:47
авто
максим соколов
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тольятти
ижевск
автоваз
lada vesta
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ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производится минимум три модели, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Соколов напомнил, что в новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. Сейчас "АвтоВАЗ" ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству. "Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса", - добавил он, уточнив, что переговоры находятся на финальной стадии.При этом глава "АвтоВАЗа" заверил, что производство будет вестись без ущерба текущему модельному ряду Lada. "Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она с одной стороны была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией "АвтоВАЗа", - подчеркнул Соколов.В 2023 году, добавил он, на бывшем заводе Nissan планируется произвести до 10 тысяч автомобилей. Как сообщал ранее в декабре Соколов, производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется перезапустить во второй половине 2023 года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в российскую госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" намерено возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://radiosputnik.ria.ru/20221222/avtovaz-1840444057.html
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авто, максим соколов, санкт-петербург, тольятти, ижевск, автоваз, lada vesta, renault clio, renault s.a
Авто, Максим Соколов, Санкт-Петербург, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Clio, Renault S.A
07:16 27.12.2022 (обновлено: 07:47 27.12.2022)
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan
Глава компании Соколов: на заводе Nissan будут выпускать авто дороже основной линейки
ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производится минимум три модели, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном выпуске на данном заводе машин премиум-класса.
Соколов напомнил, что в новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. Сейчас "АвтоВАЗ" ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству. "Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса", - добавил он, уточнив, что переговоры находятся на финальной стадии.
При этом глава "АвтоВАЗа" заверил, что производство будет вестись без ущерба текущему модельному ряду Lada. "Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она с одной стороны была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией "АвтоВАЗа", - подчеркнул Соколов.
В 2023 году, добавил он, на бывшем заводе Nissan планируется произвести до 10 тысяч автомобилей.
Как сообщал ранее в декабре Соколов, производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге
планируется перезапустить во второй половине 2023 года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
и Ижевске
. В середине мая французский Renault
передал свою долю (67,69%) в российскую госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" намерено возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.