Рейтинг@Mail.ru
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/avtovaz-1841549609.html
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 27.12.2022
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan
"АвтоВАЗ" планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производится минимум три модели, сообщил... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T07:16
2022-12-27T07:47
авто
максим соколов
санкт-петербург
тольятти
ижевск
автоваз
lada vesta
renault clio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789740534_0:120:2550:1554_1920x0_80_0_0_1dc21f43c9473b647785330df5ddc880.jpg
ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производится минимум три модели, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Соколов напомнил, что в новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. Сейчас "АвтоВАЗ" ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству. "Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса", - добавил он, уточнив, что переговоры находятся на финальной стадии.При этом глава "АвтоВАЗа" заверил, что производство будет вестись без ущерба текущему модельному ряду Lada. "Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она с одной стороны была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией "АвтоВАЗа", - подчеркнул Соколов.В 2023 году, добавил он, на бывшем заводе Nissan планируется произвести до 10 тысяч автомобилей. Как сообщал ранее в декабре Соколов, производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется перезапустить во второй половине 2023 года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в российскую госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" намерено возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://radiosputnik.ria.ru/20221222/avtovaz-1840444057.html
https://ria.ru/20221221/avtovaz-1840368685.html
санкт-петербург
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789740534_193:0:2550:1768_1920x0_80_0_0_4898aa6a1977e80a57f00b0e68fb4f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, максим соколов, санкт-петербург, тольятти, ижевск, автоваз, lada vesta, renault clio, renault s.a
Авто, Максим Соколов, Санкт-Петербург, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Clio, Renault S.A
07:16 27.12.2022 (обновлено: 07:47 27.12.2022)
 
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan

Глава компании Соколов: на заводе Nissan будут выпускать авто дороже основной линейки

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкМаксим Соколов
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Максим Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производится минимум три модели, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном выпуске на данном заводе машин премиум-класса.

Соколов напомнил, что в новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. Сейчас "АвтоВАЗ" ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству. "Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса", - добавил он, уточнив, что переговоры находятся на финальной стадии.
При этом глава "АвтоВАЗа" заверил, что производство будет вестись без ущерба текущему модельному ряду Lada. "Нам надо развивать и Vesta, и уже будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она с одной стороны была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией "АвтоВАЗа", - подчеркнул Соколов.
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 10:21В России
"АвтоВАЗ" откроет производственную площадку в Петербурге
В 2023 году, добавил он, на бывшем заводе Nissan планируется произвести до 10 тысяч автомобилей.
Как сообщал ранее в декабре Соколов, производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется перезапустить во второй половине 2023 года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в российскую госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" намерено возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 20:05
"АвтоВАЗ" планирует производить на бывшем заводе Nissan кроссоверы и седаны
 
АвтоМаксим СоколовСанкт-ПетербургТольяттиИжевскАвтоВАЗLada VestaRenault ClioRenault S.A
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала