https://ria.ru/20221227/avtovaz-1841546327.html

В "АвтоВАЗе" спрогнозировали рост цен на автомобили Lada в 2023 году

В "АвтоВАЗе" спрогнозировали рост цен на автомобили Lada в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2022

В "АвтоВАЗе" спрогнозировали рост цен на автомобили Lada в 2023 году

Рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T05:15

2022-12-27T05:15

2022-12-27T05:15

авто

максим соколов

россия

тольятти

ижевск

центральный банк рф (цб рф)

автоваз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. Рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Инфляция на уровне 5-7% - актуальная оценка ЦБ на следующий год. Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 5,5%. "Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше", - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на автомобили бренда в 2023 году. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221227/avtovaz-1841544661.html

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тольятти

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