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В "АвтоВАЗе" спрогнозировали рост цен на автомобили Lada в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2022
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В "АвтоВАЗе" спрогнозировали рост цен на автомобили Lada в 2023 году
В "АвтоВАЗе" спрогнозировали рост цен на автомобили Lada в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2022
В "АвтоВАЗе" спрогнозировали рост цен на автомобили Lada в 2023 году
Рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T05:15
2022-12-27T05:15
авто
максим соколов
россия
тольятти
ижевск
центральный банк рф (цб рф)
автоваз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. Рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Инфляция на уровне 5-7% - актуальная оценка ЦБ на следующий год. Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 5,5%. "Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше", - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на автомобили бренда в 2023 году. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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авто, максим соколов, россия, тольятти, ижевск, центральный банк рф (цб рф), автоваз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), lada vesta, renault clio
Авто, Максим Соколов, Россия, Тольятти, Ижевск, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), АвтоВАЗ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Lada Vesta, Renault Clio
05:15 27.12.2022
 
В "АвтоВАЗе" спрогнозировали рост цен на автомобили Lada в 2023 году

Глава компании Соколов: в 2023 году рост цен на автомобили Lada будет меньше инфляции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов
Президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 27 дек - РИА Новости. Рост цен на автомобили Lada в 2023 году в РФ будет существенно меньше прогнозируемой инфляции, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Инфляция на уровне 5-7% - актуальная оценка ЦБ на следующий год. Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 5,5%.
"Пока мы заложили рост цен меньше инфляции… Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше", - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на автомобили бренда в 2023 году.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
03:12
Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил инвестпрограмму на 2023 год
 
АвтоМаксим СоколовРоссияТольяттиИжевскЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)АвтоВАЗМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Lada VestaRenault Clio
 
 
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