Рейтинг@Mail.ru
Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/akatsiya-1841596744.html
Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении
Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2022
Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении
Российская артиллерия наносит удары по украинским войскам, лишая их возможности накапливать силы. Работа самоходной установки "Акация" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:47
2022-12-27T14:37
фото
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
акация (гаубица)
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841580146_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_cb759a7014fcb6cb349aebef38b65534.jpg
Российская артиллерия наносит удары по украинским войскам, лишая их возможности накапливать силы. Работа самоходной установки "Акация" — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841580146_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_982e59d0cbb1f1eb6612922d4bd785c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, акация (гаубица), военные
Фото, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Акация (гаубица), Военные
13:47 27.12.2022 (обновлено: 14:37 27.12.2022)
 

Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
Российская артиллерия наносит удары по украинским войскам, лишая их возможности накапливать силы. Работа самоходной установки "Акация" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.

Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация в зоне проведения СВО
1 из 10

Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Стрельба идет по укреплениям, скоплениям живой силы и колоннам военной техники противника.

Военнослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли на Запорожском направлении
2 из 10

Стрельба идет по укреплениям, скоплениям живой силы и колоннам военной техники противника.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В числе оружия, применяемого российской армией в зоне спецоперации, — самоходные установки 2С3 "Акация".

Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО
3 из 10

В числе оружия, применяемого российской армией в зоне спецоперации, — самоходные установки 2С3 "Акация".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

"Акации" предназначены для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств и пунктов управления.

Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении
4 из 10

"Акации" предназначены для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств и пунктов управления.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Эти установки обладают хорошей проходимостью, просты и надежны в эксплуатации. Привести их в боеготовность можно без длительной подготовки.

Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО
5 из 10

Эти установки обладают хорошей проходимостью, просты и надежны в эксплуатации. Привести их в боеготовность можно без длительной подготовки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Стреляет "Акация" более чем на 20 километров.

Военнослужащие МО РФ в зоне проведения СВО
6 из 10

Стреляет "Акация" более чем на 20 километров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Одно из направлений, где работают сейчас "Акации", — Запорожское.

Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация на Запорожском направлении
7 из 10

Одно из направлений, где работают сейчас "Акации", — Запорожское.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Российский военнослужащий на Запорожском направлении.

Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении
8 из 10

Российский военнослужащий на Запорожском направлении.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

"С нашей стороны производятся выстрелы реактивных систем, также ведутся артобстрелы с различных позиций", — рассказал командир артиллерийского расчета.

Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО
9 из 10

"С нашей стороны производятся выстрелы реактивных систем, также ведутся артобстрелы с различных позиций", — рассказал командир артиллерийского расчета.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Постоянный огонь не дает украинским формированиям возможности собраться в боевые порядки и что-то планировать.

Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация на Запорожском направлении
10 из 10

Постоянный огонь не дает украинским формированиям возможности собраться в боевые порядки и что-то планировать.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРАкация (гаубица)Военные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала