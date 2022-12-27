https://ria.ru/20221227/akatsiya-1841596744.html

Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении

Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.12.2022

Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении

Российская артиллерия наносит удары по украинским войскам, лишая их возможности накапливать силы. Работа самоходной установки "Акация" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:47

2022-12-27T13:47

2022-12-27T14:37

фото

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

акация (гаубица)

военные

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Российская артиллерия наносит удары по украинским войскам, лишая их возможности накапливать силы. Работа самоходной установки "Акация" — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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