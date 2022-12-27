Расчеты "Акаций" бьют по позициям противника на Запорожском направлении
Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.
Артиллерийские расчеты ведут постоянный огонь по украинским боевикам.
Стрельба идет по укреплениям, скоплениям живой силы и колоннам военной техники противника.
Стрельба идет по укреплениям, скоплениям живой силы и колоннам военной техники противника.
В числе оружия, применяемого российской армией в зоне спецоперации, — самоходные установки 2С3 "Акация".
В числе оружия, применяемого российской армией в зоне спецоперации, — самоходные установки 2С3 "Акация".
"Акации" предназначены для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств и пунктов управления.
"Акации" предназначены для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств и пунктов управления.
Эти установки обладают хорошей проходимостью, просты и надежны в эксплуатации. Привести их в боеготовность можно без длительной подготовки.
Эти установки обладают хорошей проходимостью, просты и надежны в эксплуатации. Привести их в боеготовность можно без длительной подготовки.
Стреляет "Акация" более чем на 20 километров.
Стреляет "Акация" более чем на 20 километров.
Одно из направлений, где работают сейчас "Акации", — Запорожское.
Одно из направлений, где работают сейчас "Акации", — Запорожское.
Российский военнослужащий на Запорожском направлении.
Российский военнослужащий на Запорожском направлении.
"С нашей стороны производятся выстрелы реактивных систем, также ведутся артобстрелы с различных позиций", — рассказал командир артиллерийского расчета.
"С нашей стороны производятся выстрелы реактивных систем, также ведутся артобстрелы с различных позиций", — рассказал командир артиллерийского расчета.
Постоянный огонь не дает украинским формированиям возможности собраться в боевые порядки и что-то планировать.
Постоянный огонь не дает украинским формированиям возможности собраться в боевые порядки и что-то планировать.