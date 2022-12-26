https://ria.ru/20221226/zelenskiy-1841318769.html

"Смесь лицемерия и показухи": британцы высмеяли коктейль в честь Зеленского

"Смесь лицемерия и показухи": британцы высмеяли коктейль в честь Зеленского - РИА Новости, 26.12.2022

"Смесь лицемерия и показухи": британцы высмеяли коктейль в честь Зеленского

Читатели газеты The Telegraph высмеяли алкогольный напиток, который приготовили в Великобритании в честь президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:23

2022-12-26T11:23

2022-12-26T12:45

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph высмеяли алкогольный напиток, который приготовили в Великобритании в честь президента Украины Владимира Зеленского.Как указывается в статье, коктейль, созданный в клубе Special Forces Club, состоит из водки, самогона и украинского шампанского.Пользователи остались недовольны таким поклонением политику, а также дали свое описание этому напитку."Могу предположить, что коктейль "Зеленский" очень маленький и стоит слишком много", — пошутил комментатор с ником Rhys Wynne."О боже... Какой же это большой провал… Восхвалять наживающихся на войне разжигателей конфликтов, возможно, сейчас в моде, но это демонстрирует ужасающее отсутствие нравственности. Надеемся на лучшее в 2023 году", — резюмировал Barney Smith.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221225/pozdravlenie-1841246050.html

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841125622.html

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владимир зеленский, украина, великобритания, в мире