https://ria.ru/20221226/zelenskiy-1841318769.html
"Смесь лицемерия и показухи": британцы высмеяли коктейль в честь Зеленского
"Смесь лицемерия и показухи": британцы высмеяли коктейль в честь Зеленского - РИА Новости, 26.12.2022
"Смесь лицемерия и показухи": британцы высмеяли коктейль в честь Зеленского
Читатели газеты The Telegraph высмеяли алкогольный напиток, который приготовили в Великобритании в честь президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:23
2022-12-26T11:23
2022-12-26T12:45
владимир зеленский
украина
великобритания
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph высмеяли алкогольный напиток, который приготовили в Великобритании в честь президента Украины Владимира Зеленского.Как указывается в статье, коктейль, созданный в клубе Special Forces Club, состоит из водки, самогона и украинского шампанского.Пользователи остались недовольны таким поклонением политику, а также дали свое описание этому напитку."Могу предположить, что коктейль "Зеленский" очень маленький и стоит слишком много", — пошутил комментатор с ником Rhys Wynne."О боже... Какой же это большой провал… Восхвалять наживающихся на войне разжигателей конфликтов, возможно, сейчас в моде, но это демонстрирует ужасающее отсутствие нравственности. Надеемся на лучшее в 2023 году", — резюмировал Barney Smith.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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владимир зеленский, украина, великобритания, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, В мире
11:23 26.12.2022 (обновлено: 12:45 26.12.2022)
"Смесь лицемерия и показухи": британцы высмеяли коктейль в честь Зеленского
Читатели The Telegraph посмеялись над напитком в честь Владимира Зеленского
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Читатели газеты The Telegraph
высмеяли алкогольный напиток, который приготовили в Великобритании в честь президента Украины Владимира Зеленского.
Как указывается в статье, коктейль, созданный в клубе Special Forces Club, состоит из водки, самогона и украинского шампанского.
Пользователи остались недовольны таким поклонением политику, а также дали свое описание этому напитку.
"Могу предположить, что коктейль "Зеленский" очень маленький и стоит слишком много", — пошутил комментатор с ником Rhys Wynne.
"Этот напиток — смесь лицемерия и показухи с богатым настоем американского тоника. Горьковато-сладкий вкус, который остается надолго, хотя давно должен был исчезнуть", — сыронизировал Nigel Corbin.
"О боже... Какой же это большой провал… Восхвалять наживающихся на войне разжигателей конфликтов, возможно, сейчас в моде, но это демонстрирует ужасающее отсутствие нравственности. Надеемся на лучшее в 2023 году", — резюмировал Barney Smith.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.