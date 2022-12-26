https://ria.ru/20221226/yazyk-1841449973.html

Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению

Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению - РИА Новости, 26.12.2022

Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:25

2022-12-26T16:25

2022-12-26T16:25

в мире

казахстан

снг

касым-жомарт токаев

русский язык в мире

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ. "Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и (…) укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Токаев выразил уверенность в том, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укреплению культурных связей между странами СНГ. "Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал казахстанский лидер.

https://ria.ru/20221014/sng-1823964823.html

казахстан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, снг, касым-жомарт токаев, русский язык в мире