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Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению - РИА Новости, 26.12.2022
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Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению
Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению - РИА Новости, 26.12.2022
Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:25
2022-12-26T16:25
в мире
казахстан
снг
касым-жомарт токаев
русский язык в мире
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ. "Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и (…) укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Токаев выразил уверенность в том, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укреплению культурных связей между странами СНГ. "Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал казахстанский лидер.
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в мире, казахстан, снг, касым-жомарт токаев, русский язык в мире
В мире, Казахстан, СНГ, Касым-Жомарт Токаев, Русский язык в мире
16:25 26.12.2022
 
Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению

Президент Казахстана Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ.
"Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и (…) укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Токаев выразил уверенность в том, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укреплению культурных связей между странами СНГ.
"Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал казахстанский лидер.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:10
В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка
 
В миреКазахстанСНГКасым-Жомарт ТокаевРусский язык в мире
 
 
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