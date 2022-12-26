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Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению
Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению - РИА Новости, 26.12.2022
Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:25
2022-12-26T16:25
2022-12-26T16:25
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русский язык в мире
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ. "Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и (…) укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Токаев выразил уверенность в том, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укреплению культурных связей между странами СНГ. "Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал казахстанский лидер.
https://ria.ru/20221014/sng-1823964823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, снг, касым-жомарт токаев, русский язык в мире
В мире, Казахстан, СНГ, Касым-Жомарт Токаев, Русский язык в мире
Токаев назвал роль русского языка в странах СНГ не подвергающейся сомнению
Президент Казахстана Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ