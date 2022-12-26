https://ria.ru/20221226/veterany-1841492278.html

Бойцам на Запорожском направлении передали обращения ветеранов ВОВ

Бойцам на Запорожском направлении передали обращения ветеранов ВОВ - РИА Новости, 26.12.2022

Бойцам на Запорожском направлении передали обращения ветеранов ВОВ

Юные запорожские активисты из общероссийской организации "Волонтеры Победы" в рамках акции "Поддержка ветерана" показали бойцам добровольческих батальонов... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:39

2022-12-26T18:39

2022-12-26T19:11

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

волонтеры победы

великая отечественная война (1941-1945)

россия

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Юные запорожские активисты из общероссийской организации "Волонтеры Победы" в рамках акции "Поддержка ветерана" показали бойцам добровольческих батальонов видеообращения ветеранов Великой Отечественной войны с напутственными словами поддержки, передает корреспондент РИА Новости. Обращения ветеранов Великой Отечественной войны из десяти регионов страны были записаны молодыми активистами для казачьего штурмового батальона "Таврида", а также для добровольцев из батальонов "Алания" и "Шторм. Осетия". Все юные волонтеры являются уроженцами Мелитополя. "Акция посвящена тому, чтобы поднять боевой дух наших бойцов, которые находятся сейчас здесь на передовой. Ветераны захотели поддержать ребят, записать обращение, чтобы передать эмоции, личное отношение к происходящему, а также поддержать душевно, потому что ветераны понимают, как это на передовой", - рассказал РИА Новости руководитель регионального отделения общественной организации "Волонтеры Победы" по Запорожской области Константин Дорофеев. Ребята посетили боевые расположения добровольческих батальонов и показали видеообращения ветеранов со словами поддержки, которые были специально записаны в разных уголках страны. Один из ветеранов, Алексей Рудинский, рассказал о службе штурманом на легендарном пикирующем бомбардировщике Пе-2 и пожелал военнослужащим успехов. "Помните, что вы защищаете честь нашей родины и ее независимость, вы прекрасно знаете, что было бы, если начали эту специальную военную операцию. Все было готово, чтобы напасть на нас, и тогда было бы еще хуже… Будьте смелыми, мужественными защитниками нашего отечества", - обратился к бойцам ветеран. "Эта война, она полна символов: когда ты идешь под флагом Советского Союза, а напротив тебя ты видишь фашистские знамена, то эти символы вызывают генетическую память и у меня, и у тех, кто стоит сейчас рядом со мной", - сказал РИА Новости спикер батальона "Алания" с позывным "Ксанти". По словам организаторов, акция будет продолжена в 2023 году.

https://ria.ru/20221221/geroi-1840262103.html

https://ria.ru/20221209/geroi-1837447273.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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Видеообращения ветеранов ВОВ для участников спецоперации Видеообращения ветеранов ВОВ для участников спецоперации 2022-12-26T18:39 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, запорожская область, волонтеры победы, великая отечественная война (1941-1945), россия, ситуация в днр и лнр