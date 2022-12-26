https://ria.ru/20221226/transport-1841294996.html

Итоги года: россиянам можно в поезд без билета и есть на нижней полке

Итоги года: россиянам можно в поезд без билета и есть на нижней полке - РИА Новости, 26.12.2022

Итоги года: россиянам можно в поезд без билета и есть на нижней полке

"Впечатлений дарит много нам железная дорога", поется в одной из детских песен и подтверждается в жизни: в 2022 году для пассажиров в России было сделано... РИА Новости, 26.12.2022

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2022-12-26T10:12

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новости - туризм

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Впечатлений дарит много нам железная дорога", поется в одной из детских песен и подтверждается в жизни: в 2022 году для пассажиров в России было сделано несколько приятных новшеств. Теперь можно сесть в поезд, не показывая проводнику бумажный билет, путешествовать по новым туристическим маршрутам, смотреть онлайн табло поездов в своем мобильном и совсем скоро - пользоваться законным правом поесть на нижней полке, если едешь на верхней. РИА Новости собрало наиболее интересные решения для железнодорожных пассажиров за этот год. Без бумажкиС широким распространением продаж электронных билетов, пассажиров с бумажными стало все меньше, но они были и есть. Путешественники, купившие билет через сайт или приложение, просто предъявляли при посадке проводнику паспорт, а пассажирам с бумажными билетами надо было показывать плюсом к документу еще и бумажный бланк билета. Однако в 2022 году холдинг РЖД ушел от этой практики. Теперь, чтобы сесть в поезд "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), которая осуществляет почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России, надо предъявить лишь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Бумажный билет, который, к слову, теперь выглядит как чек, а не как прямоугольный бежевый бланк, показывать не надо. Представитель РЖД сообщил РИА Новости, что это произошло после внедрения отечественной цифровой системы идентификации пассажиров. Проводник при вводе данных из паспорта увидит всю информацию о поездке пассажира, оплаченных им сервисах и услугах в рабочем мобильном терминале. Управляющий партнер транспортно-консалтинговой компании "Инфра Проекты" Алексей Безбородов очень позитивно оценивает уход от обязательного предъявления бумажного билета при посадке в поезд. Бумажные билеты, рассуждает он, могут быть еще нужны людям старшего поколения, но отмечает, что многие из них достаточно продвинуты и активно пользуются электронными сервисами. "Люди паспорт носят всегда, а вот билеты можно и забыть", - заключает Безбородов. Кроме того, РЖД в этом году запустили в своем мобильном приложении онлайн табло поездов дальнего следования и электричек. Если вы когда-нибудь опаздывали на поезд или просто любите экономить свое время, то вспомните, как не хватало этой функции. Теперь посмотреть, на какой путь и платформу прибывает поезд, можно в мобильном приложении РЖД. В разделе онлайн табло надо выбрать станцию, которая вас интересует, и отправление или прибытие поезда. Там будет показана вся информация. Есть имеюОзнаменовался 2022 год и решением извечного спора пассажиров верхних и нижних полок. Минтранс России утвердил изменения, согласно которым пассажиры верхних полок российских поездов с сентября 2023 года получают законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина. В пресс-службе министерства РИА Новости поясняли, что данный пункт внесен в правила пассажирских перевозок в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможности воспользоваться столом. Раньше такого документа не было. Теперь в правилах прописаны права пассажиров верхних полок в части приема пищи на нижних. Так, пассажир с нижней полки по требованию проводника должен пустить соседа с верхней за столик поесть. Для этого определены интервалы: утром (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 19.00 до 21.00) максимум на 30 минут, в обед - (с 12.00 до 15.00) - максимум час. Пассажиры российских поездов в комментариях РИА Новости позитивно отреагировали на узаконивание прав людей с верхних полок есть, сидя у стола на нижних, и теперь ждут норму о "разделе" подлокотников в самолетах. Из окна поезда Пользовавшиеся спросом во времена СССР железнодорожные туры в последние год-два вновь приобрели популярность. Холдинг РЖД в 2022 году развивал уже стартовавшие маршруты и запускал новые. Компания приводила данные, согласно которым по итогам 2022 года перевозки пассажиров туристическими поездами вырастут на 20% по сравнению с предыдущим годом и составят 400 тысяч человек. Путешественники в течение года могли поколесить по железной дороге по разным городам России, в которых их ждали экскурсии и другие развлечения. Замглавы РЖД Дмитрий Пегов рассказывал, что всего в арсенале холдинга 31 туристический маршрут. Побывать в таких турах можно и на новогодние праздники. Например, отправиться из Москвы до Великого Устюга, Костромы, Ярославля, Сочи, Тюмени и др. В следующем году появятся новые туристические поезда, в том числе к виноградникам в Тамань и Новороссийск и к Северному Сиянию в Петрозаводск, Мурманск и Вологду. РЖД в 2022 году запустили на сайте для пассажиров и отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий. В системе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников. Одновременно с бронированием отеля можно заказать экскурсии. Председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты РФ Илья Зотов позитивно оценивает развитие железнодорожного туризма в России, отмечая при этом среди сдерживающих факторов стоимость туров, ограниченное количество направлений и необходимость выпуска специализированных вагонов. Он предлагает подумать о создании большой госпрограммы развития железнодорожных круизов, чтобы сделать продукт более доступным, развивать новые направления в регионах и оказать целевую поддержку производителям вагонов-отелей. "Есть куда расти, и это поддерживается населением", - резюмирует эксперт. РИА Новости продолжит следить за новшествами, которые будут появляться для железнодорожных пассажиров в 2023 году. Обо всех важных событиях читайте на специальной транспортной ленте агентства.

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Варвара Скокшина

дмитрий пегов, россия, москва, ржд, новости - туризм