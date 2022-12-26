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Стрела насоса автомобиля упала на человека в Дагестане, проводится проверка - РИА Новости, 26.12.2022
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Стрела насоса автомобиля упала на человека в Дагестане, проводится проверка
Стрела насоса автомобиля упала на человека в Дагестане, проводится проверка - РИА Новости, 26.12.2022
Стрела насоса автомобиля упала на человека в Дагестане, проводится проверка
Стрела насоса автомобиля упала на человека в Махачкале, следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:08
2022-12-26T17:08
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Стрела насоса автомобиля упала на человека в Махачкале, следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану. По информации правоохранителей, в полдень 24 декабря на строительном объекте на улице Юсупова в Махачкале на 48-летнего рабочего упала стрела насоса автомобиля. Он погиб. "Проводится проверка по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее за собой смерть человека). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
17:08 26.12.2022
 
Стрела насоса автомобиля упала на человека в Дагестане, проводится проверка

В Махачкале стрелка насоса автомобиля упала на рабочего, он погиб

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Стрела насоса автомобиля упала на человека в Махачкале, следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК России по Дагестану.
По информации правоохранителей, в полдень 24 декабря на строительном объекте на улице Юсупова в Махачкале на 48-летнего рабочего упала стрела насоса автомобиля. Он погиб.
"Проводится проверка по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее за собой смерть человека). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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