https://ria.ru/20221226/rets-1841317395.html

РЭЦ: продажи продуктов из РФ в шоу-румах за границей выросли в 10 раз

РЭЦ: продажи продуктов из РФ в шоу-румах за границей выросли в 10 раз - РИА Новости, 26.12.2022

РЭЦ: продажи продуктов из РФ в шоу-румах за границей выросли в 10 раз

Объем продаж продуктов питания в шоу-румах с российской агропродукцией за границей в 2022 году вырос в 10 раз, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:19

2022-12-26T11:19

2022-12-26T11:19

российский экспортный центр (рэц)

россия

китай

вероника никишина

вьетнам

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем продаж продуктов питания в шоу-румах с российской агропродукцией за границей в 2022 году вырос в 10 раз, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За 2022 год российские экспортеры разместили более 1200 наименований продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ. Общий объем продаж всех павильонов превысил прошлогодний показатель почти в 10 раз", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что количество заявок от компаний в этом году выросло до 350, в прошлом году их было 207, рост почти на 60%. В том числе экспортеры подали более 80 заявок на размещение в новых шоу-румах в Турции и Саудовской Аравии, запуск работы которых запланирован до конца года."Шоу-румы с российской агропродукцией за границей в этом году стали еще более востребованной мерой поддержки и продвижения наших товаров за границей. В настоящий момент там размещено более 1 000 товаров порядка 100 производителей. За год 139 компаний подали заявки, это на 22% больше, чем в прошлом году", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.По ее словам, самыми популярными категориями товаров, которые выставляются в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК, в 2022 году стали алкогольная продукция, кондитерские изделия, мука и макароны.

https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html

россия

китай

вьетнам

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, китай, вероника никишина, вьетнам