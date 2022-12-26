Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: продажи продуктов из РФ в шоу-румах за границей выросли в 10 раз - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/rets-1841317395.html
РЭЦ: продажи продуктов из РФ в шоу-румах за границей выросли в 10 раз
РЭЦ: продажи продуктов из РФ в шоу-румах за границей выросли в 10 раз - РИА Новости, 26.12.2022
РЭЦ: продажи продуктов из РФ в шоу-румах за границей выросли в 10 раз
Объем продаж продуктов питания в шоу-румах с российской агропродукцией за границей в 2022 году вырос в 10 раз, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:19
2022-12-26T11:19
российский экспортный центр (рэц)
россия
китай
вероника никишина
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем продаж продуктов питания в шоу-румах с российской агропродукцией за границей в 2022 году вырос в 10 раз, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За 2022 год российские экспортеры разместили более 1200 наименований продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ. Общий объем продаж всех павильонов превысил прошлогодний показатель почти в 10 раз", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что количество заявок от компаний в этом году выросло до 350, в прошлом году их было 207, рост почти на 60%. В том числе экспортеры подали более 80 заявок на размещение в новых шоу-румах в Турции и Саудовской Аравии, запуск работы которых запланирован до конца года."Шоу-румы с российской агропродукцией за границей в этом году стали еще более востребованной мерой поддержки и продвижения наших товаров за границей. В настоящий момент там размещено более 1 000 товаров порядка 100 производителей. За год 139 компаний подали заявки, это на 22% больше, чем в прошлом году", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.По ее словам, самыми популярными категориями товаров, которые выставляются в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК, в 2022 году стали алкогольная продукция, кондитерские изделия, мука и макароны.
https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html
россия
китай
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, китай, вероника никишина, вьетнам
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Китай, Вероника Никишина, Вьетнам
11:19 26.12.2022
 

РЭЦ: продажи продуктов из РФ в шоу-румах за границей выросли в 10 раз

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объем продаж продуктов питания в шоу-румах с российской агропродукцией за границей в 2022 году вырос в 10 раз, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"За 2022 год российские экспортеры разместили более 1200 наименований продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ. Общий объем продаж всех павильонов превысил прошлогодний показатель почти в 10 раз", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 16:58
РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле
РЭЦ отмечает, что количество заявок от компаний в этом году выросло до 350, в прошлом году их было 207, рост почти на 60%. В том числе экспортеры подали более 80 заявок на размещение в новых шоу-румах в Турции и Саудовской Аравии, запуск работы которых запланирован до конца года.
"Шоу-румы с российской агропродукцией за границей в этом году стали еще более востребованной мерой поддержки и продвижения наших товаров за границей. В настоящий момент там размещено более 1 000 товаров порядка 100 производителей. За год 139 компаний подали заявки, это на 22% больше, чем в прошлом году", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
По ее словам, самыми популярными категориями товаров, которые выставляются в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК, в 2022 году стали алкогольная продукция, кондитерские изделия, мука и макароны.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияКитайВероника НикишинаВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала