Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: развитие участка в Южнопортовом районе даст 6500 рабочих мест - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/razvitie-1840976015.html
Ефимов: развитие участка в Южнопортовом районе даст 6500 рабочих мест
Ефимов: развитие участка в Южнопортовом районе даст 6500 рабочих мест - РИА Новости, 26.12.2022
Ефимов: развитие участка в Южнопортовом районе даст 6500 рабочих мест
Реорганизация неэффективно используемого участка в Южнопортовом районе даст городу более 6,5 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:14
2022-12-26T09:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613876_0:25:2238:1284_1920x0_80_0_0_7f286e7a7aa798477292f1e349b30a51.png
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Реорганизация неэффективно используемого участка в Южнопортовом районе даст городу более 6,5 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок площадью 16 гектаров, расположенный вдоль Волгоградского проспекта, сейчас используется неэффективно, при этом он имеет значительный экономический потенциал: недалеко находятся станции метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и МЦК "Угрешская". Проект комплексного развития этой территории предусматривает вложения около 36 миллиардов рублей, а бюджетный эффект в перспективе превысит 2,5 миллиарда рублей", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.В пресс-службе уточнили, что на месте неэффективно используемых территорий будет построено свыше 260 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится торговый центр с отделениями банков и точками общественного питания, а также офисный комплекс. В планах города – размещение на территории современного производства легкой промышленности, а также высокотехнологических научно-производственных предприятий.Редевелопмент участка смогут провести собственники, сам город или инвестор, который определится по результатам конкурса. В последних двух случаях правообладатели получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221214/promobekty-1838467255.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613876_187:0:2052:1399_1920x0_80_0_0_14954174062a10a4fa190bbe6d408807.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
09:14 26.12.2022
 

Ефимов: развитие участка в Южнопортовом районе даст 6500 рабочих мест

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Реорганизация неэффективно используемого участка в Южнопортовом районе даст городу более 6,5 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Участок площадью 16 гектаров, расположенный вдоль Волгоградского проспекта, сейчас используется неэффективно, при этом он имеет значительный экономический потенциал: недалеко находятся станции метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и МЦК "Угрешская". Проект комплексного развития этой территории предусматривает вложения около 36 миллиардов рублей, а бюджетный эффект в перспективе превысит 2,5 миллиарда рублей", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.
В пресс-службе уточнили, что на месте неэффективно используемых территорий будет построено свыше 260 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится торговый центр с отделениями банков и точками общественного питания, а также офисный комплекс. В планах города – размещение на территории современного производства легкой промышленности, а также высокотехнологических научно-производственных предприятий.
Редевелопмент участка смогут провести собственники, сам город или инвестор, который определится по результатам конкурса. В последних двух случаях правообладатели получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий, подчеркивается в сообщении.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
14 декабря, 10:14
Ефимов: промобъекты в рамках КРТ дадут городу 108 тысяч рабочих мест
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала