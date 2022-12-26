https://ria.ru/20221226/razvitie-1840976015.html

Ефимов: развитие участка в Южнопортовом районе даст 6500 рабочих мест

Ефимов: развитие участка в Южнопортовом районе даст 6500 рабочих мест - РИА Новости, 26.12.2022

Ефимов: развитие участка в Южнопортовом районе даст 6500 рабочих мест

Реорганизация неэффективно используемого участка в Южнопортовом районе даст городу более 6,5 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:14

2022-12-26T09:14

2022-12-26T09:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Реорганизация неэффективно используемого участка в Южнопортовом районе даст городу более 6,5 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок площадью 16 гектаров, расположенный вдоль Волгоградского проспекта, сейчас используется неэффективно, при этом он имеет значительный экономический потенциал: недалеко находятся станции метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и МЦК "Угрешская". Проект комплексного развития этой территории предусматривает вложения около 36 миллиардов рублей, а бюджетный эффект в перспективе превысит 2,5 миллиарда рублей", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.В пресс-службе уточнили, что на месте неэффективно используемых территорий будет построено свыше 260 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится торговый центр с отделениями банков и точками общественного питания, а также офисный комплекс. В планах города – размещение на территории современного производства легкой промышленности, а также высокотехнологических научно-производственных предприятий.Редевелопмент участка смогут провести собственники, сам город или инвестор, который определится по результатам конкурса. В последних двух случаях правообладатели получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий, подчеркивается в сообщении.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика