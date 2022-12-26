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Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов - РИА Новости, 26.12.2022
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Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов
Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов - РИА Новости, 26.12.2022
Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов
Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:01
2022-12-26T13:30
россия
здоровье - общество
владимир колокольцев
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, его слова приводятся на сайте ведомства. Он отметил, что 16 ведомств в России - бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД. "По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - добавил министр.
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россия, здоровье - общество, владимир колокольцев, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:01 26.12.2022 (обновлено: 13:30 26.12.2022)
 
Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов

Колокольцев заявил о росте числа преступлений среди мигрантов, в частности, с наркотиками

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, его слова приводятся на сайте ведомства. Он отметил, что 16 ведомств в России - бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД.
"По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - добавил министр.
Таможенники и ФСБ России ликвидировали международную наркогруппировку, ввозившую наркотики из Европы через Украину - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 12:24
В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза
 
РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир КолокольцевПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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