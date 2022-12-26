https://ria.ru/20221226/prestupnost-1841364885.html

Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов

Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов - РИА Новости, 26.12.2022

Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов

Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:01

2022-12-26T13:01

2022-12-26T13:30

россия

здоровье - общество

владимир колокольцев

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, его слова приводятся на сайте ведомства. Он отметил, что 16 ведомств в России - бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД. "По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - добавил министр.

https://ria.ru/20221202/narkotiki-1835826526.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, здоровье - общество, владимир колокольцев, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)