https://ria.ru/20221226/posadki-1841306551.html

Прокуратура назвала причину аварийной посадки А-320 в Иркутске

Прокуратура назвала причину аварийной посадки А-320 в Иркутске - РИА Новости, 26.12.2022

Прокуратура назвала причину аварийной посадки А-320 в Иркутске

Аварийная посадка самолета А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением "Душанбе-Иркутск", у которого при соприкосновении со взлетной-посадочной полосой... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:53

2022-12-26T10:53

2022-12-26T10:53

происшествия

россия

иркутск

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Аварийная посадка самолета А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением "Душанбе-Иркутск", у которого при соприкосновении со взлетной-посадочной полосой разрушились пневматические шасси, произошла из-за ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем, сообщила уральская транспортная прокуратура. По информации Восточно-Сибирского межрегионального СУСК РФ, 2 ноября в 15.30 (10.30 мск) в аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку самолет Airbus А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал по маршруту "Душанбе-Иркутск". При посадке у лайнера разрушилась пневматика четырех шасси. В салоне находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. По этому инциденту уральская транспортная прокуратура организовала проверку. "Установлено, что произошло разрушение четырех колесных шин основных опор шасси в связи с наличием гидравлического давления в системе стояночного тормоза вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем", – говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что в целях устранения нарушений требований федеральных авиационных правил руководителю авиакомпании внесено представление, с летным составом проведены занятия по повторному изучению "руководства по производству полетов", а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. "Кроме этого, по постановлению прокурора за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 11.3 КоАП РФ (Действия, угрожающие безопасности полетов – ред.) командир воздушного судна привлечен к административной ответственности в виде штрафа 2,5 тысячи рублей", – добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20221212/uzbekistan-1837977571.html

россия

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, иркутск, уральские авиалинии