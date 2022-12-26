https://ria.ru/20221226/peterburg-1841315804.html
Жителям Петербурга пообещали дождь на Новый год
Жителям Петербурга пообещали дождь на Новый год - РИА Новости, 26.12.2022
Жителям Петербурга пообещали дождь на Новый год
Оттепель и дождь ожидаются в Санкт-Петербурге к Новому году, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:16
2022-12-26T11:16
2022-12-26T11:16
погода
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Оттепель и дождь ожидаются в Санкт-Петербурге к Новому году, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Уже завтра днем атмосферный фронт принесет к Санкт-Петербургу снег, усилится ветер южных направлений, но температура воздуха еще будет отрицательной. А вот с середины недели в наш регион снова приходит оттепель. Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и в дождь перейдет", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Колесова, регион в ближайшие дни попадет под влияние циклонов. "Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет. Все может быть, будем следить дальше", - отметил он.
https://ria.ru/20221224/zabeg-1841126248.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, санкт-петербург, александр колесов
Погода, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Жителям Петербурга пообещали дождь на Новый год
Синоптик Колесов: в Петербурге на Новый год ожидаются оттепель и дождь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости.
Оттепель и дождь ожидаются в Санкт-Петербурге к Новому году, сообщил
главный синоптик города Александр Колесов.
"Уже завтра днем атмосферный фронт принесет к Санкт-Петербургу снег, усилится ветер южных направлений, но температура воздуха еще будет отрицательной. А вот с середины недели в наш регион снова приходит оттепель. Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и в дождь перейдет", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Колесова, регион в ближайшие дни попадет под влияние циклонов.
"Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет. Все может быть, будем следить дальше", - отметил он.