https://ria.ru/20221226/peterburg-1841315804.html

Жителям Петербурга пообещали дождь на Новый год

Жителям Петербурга пообещали дождь на Новый год - РИА Новости, 26.12.2022

Жителям Петербурга пообещали дождь на Новый год

Оттепель и дождь ожидаются в Санкт-Петербурге к Новому году, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:16

2022-12-26T11:16

2022-12-26T11:16

погода

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Оттепель и дождь ожидаются в Санкт-Петербурге к Новому году, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Уже завтра днем атмосферный фронт принесет к Санкт-Петербургу снег, усилится ветер южных направлений, но температура воздуха еще будет отрицательной. А вот с середины недели в наш регион снова приходит оттепель. Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году и в дождь перейдет", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Колесова, регион в ближайшие дни попадет под влияние циклонов. "Череда циклонов будет выносить теплый воздух с Атлантики на восток, поэтому можно надеяться только на чудо… Вдруг какой-то барический гребень проскочит между циклонами, и дождя в Новый год не будет. Все может быть, будем следить дальше", - отметил он.

https://ria.ru/20221224/zabeg-1841126248.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

погода, санкт-петербург, александр колесов